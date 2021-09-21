RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Як вибирають "Холостячок": Григорій Решетник відкрив завісу романтичного шоу

Автор: Роман Мирончук

Григорій Решетник розповів, як творці шоу "Холостячка" вибирають головних героїнь. Цікаво, що кожна претендентка проходить кастинг. Дівчата проводять повноцінне побачення з чоловіком.

Про це ведучий проєкту "Холостячка" розповів у програмі "Неймовірна правда про зірок" на телеканалі СТБ.

За його словами, Злата на цьому кастингу проявила себе найкраще. Вона смілива і екстремальна незважаючи на її скромний сценічний образ.

"У житті вона дуже драйвова. Мені здається, що вона гідна цієї ролі. І подивитесь, що я не помиляюся", - зазначив Решетник.

Цікаво, що Злата сумнівалася до останнього про свою участь у проєкті.

"Спочатку я сказала, що мені потрібно подумати, а потім подзвонила команді і відповіла, що ні, я не піду на проєкт, я не готова йти на це", - зізналася співачка.

Частково на її рішення вплинули попередні відносини, які закінчилися не кращим чином. Її хлопець підняв на неї руку і вдарив по обличчю. Після цього вона поставила крапку в цих відносинах.

Григорій Решетник розповів про вибір "Холостячок" для шоу (відео: YouTube)

Який ідеальний обранець Злати Огневич

За словами артистки, їй подобаються в чоловікові інтелект і почуття гумору. Вона хоче, щоб з людиною поруч можна було посміятися.

"Щоб були такі душевні прості речі, як любов до дітей, любов до сім'ї", - додала вона.

Нагадаємо, учасники "Холостячки 2" врятували життя людині.

Ми також писали про те, що учасник "Холостячки" жорстко відповів хейтерам.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХолостячкаШоу-бізнес