Участник "Холостячки" жестко ответил хейтерам: "не буду оправдываться"

Роману Свечкоренко 31 год и последние четыре года он занимается психологией. Кроме того – разработкой онлайн-курсов и авторских мастер-классов. О его личной жизни известно не много. У него есть дочь Мия и ребенок для Свечкоренко – один из главных приоритетов в жизни. Мама его дочери – модель Илона Свечкоренко, с ней психолог уже давно в разводе.

Психолога начали активно атаковать хейтеры и обвинили Романа в том, что он пришел на проект за подписчиками.

"Как же много информации обо мне в сети, но все равно никому не понятно

кто я, что я. Что же известно? Что психолог, в шапке же написано, а еще есть татуировки, тоже написано. Ага, дальше, у него есть дочка, значит есть же и мама у дочки, ну значит был женат, или еще женат, хер знает, тут короче совсем непонятно. О, у него много подписчиков, значит он блогер, хайпожер и погнали-поехали", - ответил на нападки Свечкоренко.

Роман Свечкоренко (Фото: instagram.com/svechkorenko)

Он добавил, что никогда не позиционировал себя блогером, так как транслировать свою жизни 24/7 – не в его психотипе. После расставания с бывшей женой, с которой он прожил 10 лет, Роман опубликовал за полтора года всего три сообщения. В них сообщил о расставании, без подробностей.

"А что дальше? Дальше по шаблону меня приравнивают к психологам, не сумевшим наладить свою жизнь, не смог же семью удержать. Но я-то понимаю почему, наши люди привыкли удерживать, заставлять, терпеть и всегда чего-то ждать, а если кто-то этого не делает, то он автоматически негодный, глянь, что позволяет себе, хочет счастливую жизнь… Ты что себе позволяешь??? Так что же я могу о себе рассказывать, если я автоматически в ваших глазах говно? Ну значит буду таким, что же делать. Кто там я еще, эгоист, позер, нарцисс, давайте… накидывайте", - возмутился Свечкоренко в соцсетях.

Роман Свечкоренко (Фото: instagram.com/svechkorenko)

Он отметил, что не станет оправдываться и опускаться до уровня тех, кто его критикует. И все, чем он может гордиться – это умением любить и отдавать свою любовь.

"Я не буду писать о себе, не буду оправдываться, это низко, и опускаться до уровня этих людей я не буду. Я простой человек и все чем я могу похвастаться, это умением любить и отдавать свою любовь... Я буду просто жить, а те, кому не нравится моя жизнь, идите сами знаете куда, потому что мне моя жизнь нравится, я ее люблю, и как мне жить мою жизнь я разберусь сам. А ещё, идти мне на проект Холостячка или нет, я тоже решу сам", - резюмировал психолог.