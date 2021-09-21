Как выбирают "Холостячек": Григорий Решетник приоткрыл занавес романтического шоу
Григорий Решетник рассказал, как создатели шоу "Холостячка" выбирают главных героинь. Интересно, что каждая претендентка проходит кастинг. Девушки проводят полноценное свидание с мужчиной.
Об этом ведущий проекта "Холостячка" рассказал в программе "Невероятная правда о звездах" на телеканале СТБ.
По его словам, Злата на этом кастинге проявила себя лучше всего. Она смелая и экстремальная несмотря на ее скромный сценический образ.
"В жизни она очень драйвовая. Мне кажется, что она достойна этой роли. И посмотрите, что я не ошибаюсь", - отметил Решетник.
Интересно, что Злата сомневалась до последнего о своем участии в проекте.
"Сначала я сказала, что мне нужно подумать, а потом позвонила команде и ответила, что нет, я не пойду на проект, я не готова идти на это", - призналась певица.
Частично на ее решение повлияли предыдущие отношения, которые закончились не лучшим образом. Ее парень поднял на нее руку и ударил по лицу. После этого она поставила точку в этих отношениях.
Григорий Решетник рассказал о выборе "Холостячек" для шоу (видео: YouTube)
Какой идеальный избранник Златы Огневич
По словам артистки, ей нравятся в мужчине интеллект и чувство юмора. Она хочет, чтобы с человеком рядом можно было посмеяться.
"Чтобы были такие душевные простые вещи, как любовь к детям, любовь к семье", - добавила она.
Напомним, участники "Холостячки 2" спасли жизнь человеку.
Мы также писали о том, что участник "Холостячки" жестко ответил хейтерам.