Як вибирають "Холостячок": Григорій Решетник відкрив завісу романтичного шоу

Григорій Решетник розповів, як творці шоу "Холостячка" вибирають головних героїнь. Цікаво, що кожна претендентка проходить кастинг. Дівчата проводять повноцінне побачення з чоловіком.

Про це ведучий проєкту "Холостячка" розповів у програмі " Неймовірна правда про зірок " на телеканалі СТБ.

За його словами, Злата на цьому кастингу проявила себе найкраще. Вона смілива і екстремальна незважаючи на її скромний сценічний образ.

"У житті вона дуже драйвова. Мені здається, що вона гідна цієї ролі. І подивитесь, що я не помиляюся", - зазначив Решетник.

Цікаво, що Злата сумнівалася до останнього про свою участь у проєкті.

"Спочатку я сказала, що мені потрібно подумати, а потім подзвонила команді і відповіла, що ні, я не піду на проєкт, я не готова йти на це", - зізналася співачка.

Частково на її рішення вплинули попередні відносини, які закінчилися не кращим чином. Її хлопець підняв на неї руку і вдарив по обличчю. Після цього вона поставила крапку в цих відносинах.

Григорій Решетник розповів про вибір "Холостячок" для шоу (відео: YouTube)

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За словами артистки, їй подобаються в чоловікові інтелект і почуття гумору. Вона хоче, щоб з людиною поруч можна було посміятися.

"Щоб були такі душевні прості речі, як любов до дітей, любов до сім'ї", - додала вона.