ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як вибирають "Холостячок": Григорій Решетник відкрив завісу романтичного шоу

Новость на русском →
Вівторок 21 вересня 2021 16:43
Як вибирають "Холостячок": Григорій Решетник відкрив завісу романтичного шоу Колаж РБК-Україна: Григорій Решетник розповів про вибір "Холостячок" для шоу
Автор: Роман Мирончук

Григорій Решетник розповів, як творці шоу "Холостячка" вибирають головних героїнь. Цікаво, що кожна претендентка проходить кастинг. Дівчата проводять повноцінне побачення з чоловіком.

Про це ведучий проєкту "Холостячка" розповів у програмі "Неймовірна правда про зірок" на телеканалі СТБ.

За його словами, Злата на цьому кастингу проявила себе найкраще. Вона смілива і екстремальна незважаючи на її скромний сценічний образ.

"У житті вона дуже драйвова. Мені здається, що вона гідна цієї ролі. І подивитесь, що я не помиляюся", - зазначив Решетник.

Цікаво, що Злата сумнівалася до останнього про свою участь у проєкті.

"Спочатку я сказала, що мені потрібно подумати, а потім подзвонила команді і відповіла, що ні, я не піду на проєкт, я не готова йти на це", - зізналася співачка.

Частково на її рішення вплинули попередні відносини, які закінчилися не кращим чином. Її хлопець підняв на неї руку і вдарив по обличчю. Після цього вона поставила крапку в цих відносинах.

Григорій Решетник розповів про вибір "Холостячок" для шоу (відео: YouTube)

Який ідеальний обранець Злати Огневич

За словами артистки, їй подобаються в чоловікові інтелект і почуття гумору. Вона хоче, щоб з людиною поруч можна було посміятися.

"Щоб були такі душевні прості речі, як любов до дітей, любов до сім'ї", - додала вона.

Нагадаємо, учасники "Холостячки 2" врятували життя людині.

Ми також писали про те, що учасник "Холостячки" жорстко відповів хейтерам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостячка Шоу-бізнес
LITE
Микита Добринін показав підрослого синочка: шанувальники обговорюють, на кого схожий малюк
Микита Добринін показав підрослого синочка: шанувальники обговорюють, на кого схожий малюк