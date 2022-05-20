UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как выбирать, хранить и готовить украинский деликатес - спаржу: советы от известного кулинара

Как приготовить спаржу (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Спаржа - это одна из самых вкусных, полезных и дорогих овощных культур. Часто ее путают со спаржевой фасолью, но это совершенно разные продукты.

О том, как выбрать качественную спаржу и как ее очистить, сообщил киевский повар и ресторатор Владимир Ярославский в Instagram.

Как выбрать спаржу

Для приготовления нужно выбрать более короткие и толстые ростки, для салатов - более тонкие. Важно, чтобы спаржа не была вялой.

Кулинар говорит, что хранить ее нужно в холодильнике во влажном полотенце и затем в полиэтиленовом пакете до 5-7 дней.

"Непосредственно ногтем я проверяю 1-2 ростки на плотность кожуры начиная от нижней трети. Когда ноготь легко прорывает верхнюю пленку - ее уже не нужно срезать - таким образом определяю, откуда мне необходимо зачищать ростки. Делаю это овощерезкой, осторожно и неглубоко, снимая только верхнюю твердую пленочку", - сказал повар.

Ярославский говорит, что нужно удалить твердый низ спаржи. Для этого нужно: "Поставить нож на низ спаржи, например, на 1 см от среза и нажать на него, чувствую, что лезвие не продавливается, ставлю на 0,5 см дальше - опять плотно, ставлю еще на 0,5 см дальше, и чувствую продавливаться - тогда отрезаю дно".

Как варить

Спаржу нужно бросить в кипящую подсоленную воду примерно на 2,5 минуты с момента закипания. После этого, как только извлекли из кипятка погружаем в воду со льдом.

Важно, что спаржа должна быть приятно хрустящей, упругой, но уже проваренной и не должна потерять цвет.

"Не бойтесь есть сырую спаржу, особенно, фиолетовую - на вкус она почти как молодой зеленый горошек и полезнее. Далее в салаты или быстро жарим на оливковом или сливочном масле, или запекаем с сыром", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, кому нужно есть спаржу.

Также Ярославский рассказывал, как приготовить идеальное пюре из гороха.

Читайте РБК-Украина в Google News
едарецептспаржа