Мы не выбирали царя: известный журналист о Зеленском-президенте

Владимир Зеленский после победы на выбрах-2019 не ринется сдавать интересы Украины в угоду президенту РФ Вдалимиру Путину, но в украинском обществе произойдет поляризация. Таким мнением поделился известный журналист Денис Казанский. На своей странице в Facebook блогер отметил, что ему тяжело писать о победе Зеленского на выборах по той причине, что он ничего не знает о том, каким он будет президентом и чего от него ждать.

"Более того, об этом вообще никто ничего не знает", - добавил он.

Казанский подчеркнул, что реальная команда Зеленского отличается от той, которую украинцам показывали на всевозможных телевизионных ток-шоу, и посоветовал знакомиться с журналистским расследованием Дениса Бигуса, который опубликовал переписку штаба кандидатата в президенты из взломанного чата.

В материале указывалось на то, что этот самый штаб Зеленского не однороден и состоит из нескольких групп влияния, которые конкурируют друг с другом.

"Среди них есть как люди Коломойского, так и вообще никому не известные люди - адвокаты, менеджеры "95 квартала" и т.д. Это говорит только о том, что не говорит не о чем", - прокомментировал он видео.

Видео: YouTube / BIHUS info

В то же время Казанский подчеркнул, что Зеленский может и не является ставленником одного конкретного олигарха, "но не факт, что группа этого олигарха завтра не победит и не вытеснит все остальные группы влияния".

"А может быть, наоборот, таких групп станет еще больше и доля олигарха еще больше размоется. Ведь придется сейчас кого-то назначать на ответственные посты, вступать в новые коалиции", - пишет он. По мнению Казанского, Зеленский будет набирать кадры "отовсюду понемногу".

Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Он считает, что Зеленский смог победить, потому что смог понравиться всем, и в дальнейшем ему придется действовать максимально нейтрально, обтекаемо, осторожно, чтобы никого не оттолкнуть. То есть - проводить классическую центристскую политику.

"Именно поэтому я не верю, что Зеленский побежит сдавать Украину Путину (хотя бы потому, что ни для него, ни для ИВК в этом нет никакого смысла)", - отметил Казанский, очевидно имея в виду Игоря Коломойского.

При этом он уверен, что центристская позиция неизбежно сделает Зеленского уязвимым для более радикальных сил с обеих флангов, и в обществе произойдет поляризация.

"Патриотический электорат вернется к более правым, национал-демократическим партиям (сейчас эту нишу успешно столбит за собой Петр Порошенко). Пророссийский вернется к Вилкулу и Бойко, которые уже через месяц будут обвинять Зеленского в непрофессионализме, неспособности выполнять обещания, предательстве избирателей и т.д. Удасться ли Зеленскому создать какую-то прочную и влиятельную центристскую политсилу, или его сторонники радикализуются и разбегутся по полюсам - понятия не имею", - написал он.

Казанский также указал на то, что уже не имеет никакого значения то, что Зеленский говорил и делал до выборов, потому что точка зрения определяется местом сидения.

"Независимо от того, что и как дальше будет делать новый президент, к счастью, Украина - не Россия, не Беларусь и не Казахстан. Мы не выбирали царя", - подчеркнул он и добавил, что в Украине есть демократические институты, есть работающий парламент, политическая конкуренция и есть гражданское общество, и не считаться с этим невозможно, а все те, кто пытался до сегодняшнего дня этот фактор игнорировать - терпели крах.

"Поэтому дальнейшее развитие событий зависит и от нас всех. Самое глупое, что сейчас можно делать - это проклинать друг-друга за "неправильный выбор"... Примите это, как данность и подумайте о том, что оскорблениями и обвинениями невозможно никого ни в чем переубедить", - добавил он.

Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, в команде Зеленского после выборов заявили о намерении дальнейшего укрепления отношений со странами Евросоюза.

Также мы писали о том, что бывший президент Украины Виктор Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах в Украине.

Добавим, что по мнению российского социолога Игоря Эйдмана, Зеленский после победы на выборах нажил себе смертельного врага в лице президента РФ Владимира Путина.