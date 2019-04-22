Ми не обирали царя: відомий журналіст про Зеленського-президента

Володимир Зеленський після перемоги на виборах-2019 не кинеться здавати інтереси України на догоду президенту РФ Вдалимиру Путіну, але в українському суспільстві відбудеться поляризація. Такою думкою поділився відомий журналіст Денис Казанський. На своїй сторінці у Facebook блогер зазначив, що йому важко писати про перемогу Зеленського на виборах з тієї причини, що він нічого не знає про те, яким він буде президентом і чого від нього чекати.

"Більше того, про це взагалі ніхто нічого не знає", - додав він.

Казанський наголосив, що реальна команда Зеленського відрізняється від тієї, яку українцям показували на всіляких телевізійних ток-шоу, і порадив познайомитися із журналістським розслідуванням Дениса Бігуса, який опублікував листування штабу кандидатата в президенти зі зламаного чату.

У матеріалі вказувалося на те, що цей самий штаб Зеленського неоднорідний і складається з декількох груп впливу, які конкурують один з одним.

"Серед них є як люди Коломойського, так і взагалі нікому не відомі люди - адвокати, менеджери "95 кварталу" тощо. Це говорить тільки про те, що не говорить ні про що", - прокоментував він відео.

Відео: YouTube / BIHUS info

У той же час Казанський зауважив, що Зеленський може і не є ставлеником одного конкретного олігарха, "але не факт, що група цього олігарха завтра не переможе і не витіснить всі інші групи впливу".

"А може бути, навпаки, таких груп стане ще більше і частка олігарха ще більше розмиється. Адже доведеться зараз когось призначати на відповідальні пости, вступати в нові коаліції", - пише він. На думку Казанського, Зеленський набиратиме кадри "звідусіль потроху".

Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Він вважає, що Зеленський зміг перемогти, тому що зміг сподобатися всім, і надалі йому доведеться діяти максимально нейтрально, обережно, обережно, щоб нікого не відштовхнути. Тобто - проводити класичну центристську політику.

"Саме тому я не вірю, що Зеленський побіжить здавати Україну Путіну (хоча б тому, що ні для нього, ні для ІВК в цьому немає ніякого сенсу)", - зазначив Казанський, очевидно маючи на увазі Ігоря Коломойського.

При цьому він упевнений, що центристська позиція неминуче зробить Зеленського вразливим для більш радикальних сил з обох флангів, і в суспільстві відбудеться поляризація.

"Патріотичний електорат повернеться до більш правих, націонал-демократичних партій (зараз цю нішу успішно застовблює за собою Петро Порошенко). Проросійський повернеться до Вілкулу і Бойка, які вже через місяць будуть звинувачувати Зеленського в непрофесіоналізмі, нездатності виконувати обіцянки, зраду виборців тощо. Чи вдасться Зеленському створити якусь міцну і впливову центристську політсилу, або його прихильники радикализуются і розбіжаться по полюсах - поняття не маю", - написав він.

Казанський також вказав на те, що вже не має ніякого значення те, що Зеленський говорив і робив до виборів, тому що точка зору визначається місцем сидіння.

"Незалежно від того, що і як далі робитиме новий президент, на щастя, Україна - не Росія, не Білорусь і не Казахстан. Ми не обирали царя", - наголосив він і додав, що в Україні є демократичні інститути, є працюючий парламент, політична конкуренція і є громадянське суспільство, і не рахуватися з цим неможливо, а всі ті, хто намагався до сьогоднішнього дня цей фактор ігнорувати - терпіли крах.

"Тому подальший розвиток подій залежить і від нас усіх. Найдурніше, що зараз можна робити - це проклинати один одного за "неправильний вибір"... Прийміть це як даність і подумайте про те, що образами і звинуваченнями неможливо нікого ні в чому переконати", - додав він.

Володимир Зеленський (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, в команді Зеленського після виборів заявили про намір подальшого зміцнення відносин з країнами Євросоюзу.

Також ми писали про те, що колишній президент України Віктор Янукович привітав Зеленського з перемогою на виборах в Україні.

Додамо, що на думку російського соціолога Ігоря Эйдмана, Зеленський після перемоги на виборах нажив собі смертельного ворога в особі президента РФ Володимира Путіна.