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В штабе Зеленского рассказали о будущих отношениях с Европой

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 13:48
В штабе Зеленского рассказали о будущих отношениях с Европой
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

У Зеленского надеются, что ситуация будет меняться только в лучшую сторону  

В команде фактического победителя выборов 2019 Владимира Зеленского рассчитывают на дальнейшее укрепление отношений со странами Евросоюза. Об этом на брифинге заявил представитель его штаба Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Разумкова, на сегодня Украина имеет достаточно теплые дружеские и партнерские отношения с большей частью европейских государств.

"И я уверен, что если ситуация и будет изменяться, то только в лучшую сторону", - добавил он.

Напомним, в команде Зеленского определили внешний курс Украины еще до второго тура президентских выборов. В частности, эксперт по международным отношениям Александр Данилюк в эфире программы "Право на владу" подчеркнул, что Украина должна стать неотъемлемой частью европейского проекта. По его словам, также необходимо продолжить сотрудничество со Всемирным банком, МВФ и Европейским банком реконструкции и развития.

"Внешний курс Украины определен - курс к единой Европе, и украинцы  очень дорого заплатили за этот выбор. Поэтому сильная Украина станет неотъемлемой частью европейского проекта. Мы планируем стать региональным лидером, центром стабильности и развития", - отметил Данилюк.

В то же время после завершения голосования российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что видит шанс на улучшение отношений с Украиной при президенте Зеленском.

"Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу. В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть", - заявил он.

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