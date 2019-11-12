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На Вятровича "напал" Джокер: всплыли подробности скандала (фото)

STYLERЖизнь    12.11.2019 - 21:19
На Вятровича "напал" Джокер: всплыли подробности скандала (фото)
Вятровича разыграл пранкер Джокер от имени Бужанского (Фото: коллаж РБК-Украина)

Владимир Вятрович рассказал об угрозах со стороны нардепа Максима Бужанского

Владимир Вятрович рассказал об угрозах, которые он получил от нардепа от партии "Слуга народа" Максима Бужанского. Также бывший руководитель Украинского института национальной памяти обнародовал 12 ноября на своей странице в Facebook соответствующий пост с перепиской.

Прочем, как оказалось позже, инцидент оказался делом рук так называемого Джокера - некий пранкер с таким псевдонимом в последнее время "терроризирует" депутатов, публикуя свои переписки со "Слугами народа".

Ученый историк получил мандат народного депутата после того, как Ирина Луценко покинула политическую деятельность - Вятрович шел по спискам партии "Европейская солидарность" не сразу после жены экс-генпрокурора, а за Натальей Бойко, которая впрочем сняла кандидатуру.

На Вятровича &quot;напал&quot; Джокер: всплыли подробности скандала (фото)

Владимир Вятрович сообщил об угрозах от Максима Бужанского (Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych)

К слову, сегодня перед голосованием за прекращение полномочий Луценко Бужанского заявил, что это "большая потеря" для Верховной Рады.

Вятрович вечером написал в сети, что получил грубые угрозы от Бужанского.

"Привет коллега будущий, давай смотри без провокаций, если ты откроешь в мою сторону свой рот, я сразу буду бить в е**ло, я тебя предупредил, я таких как ты бандеровских пид**асов е**л и е**ть буду, ты понял??" - говорится в приватном сообщении.

На Вятровича &quot;напал&quot; Джокер: всплыли подробности скандала (фото)

Вятровича разыграл пранкер Джокер от имени нардепа Бужанского (Фото: скрін facebook.com/volodymyr.viatrovych)

Этот пост моментально получил массу комментариев и большое количество шеров - пользователи сети просто "разнесли" Бужанского за такие манеры.

На Вятровича &quot;напал&quot; Джокер: всплыли подробности скандала (фото)

Максим Бужанский якобы угрожал Вятровичу - скандал оказался происками пранкера Джокера (Фото: facebook.com)

Впрочем, бывший нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук провел "сеанс разоблачения" и внес ясность в этот инцидент. По его словам, Вятрович стал жертвой розыгрыша пранкера под ником Джокер.

"Оказывается, новоизбранного народного депутата от ЕС Владимира Вятровича от имени нардепа Бужанского развел Джокер. Добро пожалеть под купол, Володя", - написал Мосийчук в своем Facebook.

Также он опубликовал соответствующие фотодоказательства.

На Вятровича &quot;напал&quot; Джокер: всплыли подробности скандала (фото)

Вятровича разыграл пранкер Джокер от имени нардепа Бужанского (Фото: скрин facebook.com/igor.mosijcuk)

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Новости Украины нардепскандалпранкерыВладимир Вятрович
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