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Вятрович рассказал, что украинцы привыкли отмечать и 8, и 9 мая

Автор: Владимир Костырин

В Украине граждане привыкли отмечать 8 и 9 мая, отойдя от советского формата празднования, а противопоставление этих дней сейчас является результатом российской пропаганды, считает народный депутат и бывший директор Института нацпамяти Владимир Вятрович.

Об этом политик и ученый сказал в эфире канала "Украина 24".

День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая стали отмечать в Украине шесть лет назад на государственном уровне, напомнил он.

"С одной стороны, мы привлекаемся к европейским празднованиям 8 мая, с другой стороны, 9 мая остается в первую очередь для участников этой войны, для тех, кто отмечал его 9 мая", - объяснил Вятрович такой формат.

В то же время РФ путем пропаганды намеревается противопоставить даты празднования, чтобы вернуть Украину в советские форматы, связанные со Второй мировой войной, где есть только 9 мая и День победы - "то, что называется в публицистике "победобесием", добавил нардеп.

"Украина, слава Богу, отходит от этих советских и современных российских форматов, я убежден, что этот путь просто необратим", - подчеркнул Вятрович.

По его словам, украинцы уже привыкли вместо Дня победы отмечать День памяти и примирения.

Вятрович привел данные социологов о том, что около половины граждан Украины "спокойно и правильно воспринимают, что в Украине отмечаются и 8, и 9 мая".

За годы после Революции Достоинства, оккупации Россией украинского Крыма и начала российско-украинской войны на Донбассе "произошли серьезные изменения" в отношении ко Второй мировой войне, и традициям увековечивания памяти ее жертв.

"Российская пропаганда нещадно использовала именно советские мифы и стереотипы, форматы празднований для того, чтобы мобилизовать людей на борьбу против Украины. Таким образом была полностью скомпрометирована так называемая орденская лента, которая уже не является символом памяти об участниках войны, а стала одним из символов террористов, угрожающих Украине", - добавил Вятрович.

Ранее в полиции напомнили, за какую символику наказывают в Украине, и за что именно грозят штрафы, а за что - лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, появились данные опроса, как украинцы будут отмечать День победы над нацизмом.

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Новости Украины ПраздникиДень памяти и примерениядень победы над нацизмомВладимир Вятрович