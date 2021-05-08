В'ятрович розповів, що українці звикли відзначати і 8, і 9 травня

День пам'яті та примирення 8 травня і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня стали відзначати в Україні шість років тому на державному рівні, нагадав він.

"З одного боку, ми долучаємось до європейських святкувань 8 травня, з іншого боку, 9 травня залишається в першу чергу для учасників цієї війни, для тих, хто відзначав його 9 травня", - пояснив В'ятрович такий формат.

Разом з тим РФ шляхом пропаганди має намір протиставити дати святкування, щоб повернути Україну в радянські формати, пов'язані з Другою світовою війною, де є тільки 9 травня і День перемоги - "те, що називається в публіцистиці "побєдобєсієм", додав нардеп.

"Україна, слава Богу, відходить від цих радянських і сучасних російських форматів, я переконаний, що цей шлях просто незворотній", - наголосив В'ятрович.

За його словами, українці вже звикли замість Дня перемоги відзначати День пам'яті та примирення.

В'ятрович навів дані соціологів про те, що близько половини громадян України "спокійно і правильно сприймають, що в Україні відзначаються і 8, і 9 травня".

За роки після Революції Гідності, окупації Росією українського Криму і початку російсько-української війни на Донбасі "відбулися серйозні зміни" у ставленні до Другої світової війни, і традицій вшанування пам'яті її жертв.

"Російська пропаганда нещадно використовувала якраз радянські міфи та стереотипи, формати святкувань для того, щоб мобілізувати людей на боротьбу проти України. Таким чином була повністю скомпрометована так звана орденська стрічка, яка вже не є символом пам'яті про учасників війни, а стала одним із символів терористів, що загрожують Україні", - додав В'ятрович.