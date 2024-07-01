Зірка "Х-Фактору" зізнався, як Данилко поводить себе у реальному житті: "Не буду брехати"

Український співак та екс-учасник шоу-балету Вєрки Сердючки Дмитро Волканов розповів, як себе поводить Андрій Данилко поза сценою. Він багато працював з артистом, а тому знає, чи правдиві усі чутки про його характер.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Волканов розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк, яке вже вийшло на її YouTube-каналі.

Як артист працював з Данилком

Волканов брав участь у шоу "Х-Фактор", на якому він і познайомився з артистом. І після проекту він отримав запрошення. Данилко запропонував йому співпрацю.

Дмитро погодився, він пробув у команді співака чотири роки. Нині ж він будує сольну кар'єру та зазначає, що робота з Данилком йому сподобалася.

Данилко в образі Сердючки та його "сценічна мама" (фото: instagram.com/v_serduchka)

"Я не буду брехати, кожна людина для себе хоче якогось зросту, а я в колективі пробув чотири роки. І коли я туди прийшов, Андрій Михайлович мені сказав: "Дімо, ти зараз знаходишся в колективі для того, щоб дивитися, як це все працює", - пригадав артист.

"Тобто я не усвідомлював себе як беквокаліст за спиною. Я вчився, я був на тому місці більше як учень. Звичайно, гроші це добре, але мені було цікаво оце все: як він виступає, як колектив, які стосунки, саундчеки, готелі, оце все", - додав він.

Волканов також розповів, що Данилко його підтримував та не забороняв думати про сольну кар'єру. Тому працю з ним співак розглядає як навчання, процес підготовки.

Який Данилко поза сценою

Доротюк пригадала, що вона чула про характер Данилко. Артист, як їй розповідали, дуже відкритий до тих, кого впускає до свого "ближнього кола", але дуже закритий до всіх інших.

"Нормальна людина абсолютно, без жодних стереотипів. Просто нормальний Андрій Михайлович, який мені дозволив настільки багато досвіду отримати... Я почав з ним знайомство ще на "Х-факторі". Я побачив, які він дає настанови, тобто він для мене був певного роду наставником", - поділився Волканов.

Дмитро Волканов (фото: instagram.com/dimavolkanov)

Він зазначив, що Данилко його ніколи не "обрубував". Саме тому Волканов не боявся починати сольну кар'єру.

"Він абсолютно мудра людина, дуже. Тому він знає, як себе поводити, з ким, де і як правильно. Я в цьому дуже хочу бути схожим на нього... Він абсолютно нормальний, ніякий він не злий", - пояснив співак.

"Поза роботою ми могли спілкуватися абсолютно на різні теми, тому у нас були якісь інтереси. В нас було дуже багато спільних тем, на які ми могли говорити", - додав він.

Також Волканов зізнався, що Данилко часто дивувався, що він знає ті чи інші факти. І спілкування з ним його дуже надихало.

"Він для мене грає велику роль в моєму житті", - резюмував співак.