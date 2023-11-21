Введення в храм Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити у велике свято

Традиції та звичаї свята

На вступ до храму Богородиці прийнято читати молитви і відвідувати богослужіння. Цього дня вагітні та бездітні моляться про благополучні пологи.

Як відомо, Богородиця вважається покровителькою жінок, тому вони моляться за щасливу жіночу долю.

Також існує традиція наводити дітей у храм на першу в їхньому житті сповідь. Правильно провести свято з рідними та близькими, а також сходити кудись разом із дитиною.

Прикмети цього дня

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то зима буде холодною.

Сніг весь день не тане – до хорошого врожаю наступного року;

Якщо небо з ранку ясне та синє – то до швидкого похолодання;

Якщо буде сильний мороз, він протримається до Різдва;

У цей день якщо першою в гості прийде жінка - чекай на невдачу, якщо чоловік - на господарів будинку чекають багатство.

Що не можна робити у цей день

Цього дня не можна веселитися та забороняється робити важку роботу. До того ж, не можна шити та в'язати.

Крім того, не можна укладати шлюби та вінчатися. Відповідна заборона поширюється на всі дні Різдвяного посту, але особливо сильна на Третю Пречисту.

Заборонено у це світле свято лаятись, заздрити, засуджувати інших людей та бажати їм зла. Також не можна давати і брати гроші в борг.