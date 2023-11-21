UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Введення в храм Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити у велике свято

Яке церковне свято 21 листопада (Getty Images)
Автор: Styler

21 листопада в Україні віруючі святкують Введення у храм Пресвятої Богородиці (або Третя Пречиста).

Про те, що можна і категорично не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції та звичаї свята

На вступ до храму Богородиці прийнято читати молитви і відвідувати богослужіння. Цього дня вагітні та бездітні моляться про благополучні пологи.

Як відомо, Богородиця вважається покровителькою жінок, тому вони моляться за щасливу жіночу долю.

Також існує традиція наводити дітей у храм на першу в їхньому житті сповідь. Правильно провести свято з рідними та близькими, а також сходити кудись разом із дитиною.

Прикмети цього дня

  • Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то зима буде холодною.
  • Сніг весь день не тане – до хорошого врожаю наступного року;
  • Якщо небо з ранку ясне та синє – то до швидкого похолодання;
  • Якщо буде сильний мороз, він протримається до Різдва;
  • У цей день якщо першою в гості прийде жінка - чекай на невдачу, якщо чоловік - на господарів будинку чекають багатство.

Що не можна робити у цей день

Цього дня не можна веселитися та забороняється робити важку роботу. До того ж, не можна шити та в'язати.

Крім того, не можна укладати шлюби та вінчатися. Відповідна заборона поширюється на всі дні Різдвяного посту, але особливо сильна на Третю Пречисту.

Заборонено у це світле свято лаятись, заздрити, засуджувати інших людей та бажати їм зла. Також не можна давати і брати гроші в борг.

 

Раніше ми розповідали про інші важливі свята у листопаді і чи будуть додаткові вихідні.

Читайте також, які дні у листопаді вважають вдалими, а які навпаки - небезпечними.

Читайте РБК-Україна в Google News
свято в УкраїніСвята в Україні