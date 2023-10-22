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Календар свят та пам'ятних дат на листопад: чи будуть додаткові вихідні дні

Неділя 22 жовтня 2023 12:57
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Календар свят та пам'ятних дат на листопад: чи будуть додаткові вихідні дні Календар усіх свят та пам'ятних дат на листопад (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

У листопаді українці будуть відзначати чимало важливих та пам'ятних дат. Свої професійні свята відсвяткують ракетні війська та артилерія, залізничники, працівники радіо, телебачення та зв'язку, а ще - усі студенти світу.

Що та коли будемо святкувати у листопаді та чи будуть додаткові вихідні дні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler)

У підготовці матеріалу використані джерела: DayToday, Бухоблік, Ділова Мова.

Вихідні та робочі дні у листопаді

У листопаді - 30 днів, з яких буде 22 робочі дні та 8 офіційних вихідних (суботи та неділі). Додаткових вихідних в останньому осінньому місяці не буде.

Робочі дні: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30 листопада.

Вихідні дні: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 листопада.

Календар свят та пам'ятних дат у листопаді

  • 1 листопада: День нульового меридіана
  • 1 листопада: День усіх святих
  • 2 листопада: Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів
  • 3 листопада: День інженерних військ
  • 3 листопада: День ракетних військ та артилерії
  • 4 листопада: День залізничника
  • 5 листопада: День працівника соціальної сфери
  • 6 листопада: День визволення Києва від фашистських окупантів під час Другої світової війни
  • 6 листопада: Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів
  • 8 листопада: Всесвітній день містобудування (урбанізму)
  • 9 листопада: Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва
  • 9 листопада: Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму
  • 9 листопада: Всесвітній день якості
  • 10 листопада: Міжнародний день бухгалтера
  • 10 листопада: Міжнародний день вишивальниць
  • 10 листопада: Всесвітній день молоді
  • 10 листопада: Всесвітній день науки
  • 11 листопада: День пам'яті загиблих у Першій світовій війні
  • 11 листопада: Міжнародний день енергозбереження
  • 11 листопада: День незалежності Польщі
  • 12 листопада: День виноградарів, виноробів та садівників України
  • 12 листопада: Всесвітній день боротьби з пневмонією
  • 12 листопада: День фахівця з безпеки
  • 13 листопада: Всесвітній день доброти
  • 13 листопада: Міжнародний день сліпих
  • 14 листопада: Всесвітній день боротьби проти діабету
  • 14 листопада: Міжнародний день логопеда
  • 16 листопада: Міжнародний день терпимості (толерантності)
  • 16 листопада: День працівників радіо, телебачення і зв'язку
  • 16 листопада: Всесвітній день рукоділля (Всесвітній день гудзиків)
  • 16 листопада: Міжнародний день відмови від паління
  • 16 листопада: Міжнародний день філософії
  • 17 листопада: День студента в Україні
  • 17 листопада: Міжнародний день студентів
  • 17 листопада: День громадських організацій
  • 17 листопада: Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легенів
  • 18 листопада: День сержанта ЗСУ
  • 18 листопада: Міжнародний день протидії булінгу
  • 18 листопада: День незалежності Латвії
  • 19 листопада: День працівників гідрометеорологічної служби
  • 19 листопада: День скловиробника
  • 19 листопада: День працівників сільського господарства
  • 19 листопада: Всесвітній день пам'яті жертв ДТП
  • 19 листопада: Міжнародний день жіночого підприємництва
  • 19 листопада: Всесвітній день зерна
  • 19 листопада: Міжнародний день чоловіків
  • 19 листопада: Всесвітній день туалету
  • 20 листопада: Всесвітній день дитини
  • 20 листопада: День педіатра
  • 21 листопада: Всесвітній день телебачення
  • 21 листопада: День десантно-штурмових військ України
  • 21 листопада: День Гідності та Свободи
  • 21 листопада: Всесвітній день рибальства
  • 21 листопада: Всесвітній день телебачення
  • 23 листопада: День подяки у США
  • 24 листопада: Всесвітній день інформації
  • 24 листопада: Чорна п'ятниця
  • 25 листопада: Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства відносно жінок
  • 25 листопада: День пам'яті жертв Голодоморів
  • 27 листопада: День заснування Національної Академії наук (НАНУ)
  • 28 листопада: День працівника фінансового моніторингу
  • 30 листопада: День радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ
  • 30 листопада: День захисту інформації
  • 30 листопада: Всесвітній день домашніх тварин

До речі, раніше ми розповідали, які церковні свята будуть відзначатися у листопаді за новим календарем.

А також ми писали про те, у які дні жовтня не варто відвідувати перукарню.

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