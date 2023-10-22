Календар свят та пам'ятних дат на листопад: чи будуть додаткові вихідні дні
У листопаді українці будуть відзначати чимало важливих та пам'ятних дат. Свої професійні свята відсвяткують ракетні війська та артилерія, залізничники, працівники радіо, телебачення та зв'язку, а ще - усі студенти світу.
Що та коли будемо святкувати у листопаді та чи будуть додаткові вихідні дні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler)
У підготовці матеріалу використані джерела: DayToday, Бухоблік, Ділова Мова.
Вихідні та робочі дні у листопаді
У листопаді - 30 днів, з яких буде 22 робочі дні та 8 офіційних вихідних (суботи та неділі). Додаткових вихідних в останньому осінньому місяці не буде.
Робочі дні: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30 листопада.
Вихідні дні: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 листопада.
Календар свят та пам'ятних дат у листопаді
- 1 листопада: День нульового меридіана
- 1 листопада: День усіх святих
- 2 листопада: Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів
- 3 листопада: День інженерних військ
- 3 листопада: День ракетних військ та артилерії
- 4 листопада: День залізничника
- 5 листопада: День працівника соціальної сфери
- 6 листопада: День визволення Києва від фашистських окупантів під час Другої світової війни
- 6 листопада: Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів
- 8 листопада: Всесвітній день містобудування (урбанізму)
- 9 листопада: Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва
- 9 листопада: Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму
- 9 листопада: Всесвітній день якості
- 10 листопада: Міжнародний день бухгалтера
- 10 листопада: Міжнародний день вишивальниць
- 10 листопада: Всесвітній день молоді
- 10 листопада: Всесвітній день науки
- 11 листопада: День пам'яті загиблих у Першій світовій війні
- 11 листопада: Міжнародний день енергозбереження
- 11 листопада: День незалежності Польщі
- 12 листопада: День виноградарів, виноробів та садівників України
- 12 листопада: Всесвітній день боротьби з пневмонією
- 12 листопада: День фахівця з безпеки
- 13 листопада: Всесвітній день доброти
- 13 листопада: Міжнародний день сліпих
- 14 листопада: Всесвітній день боротьби проти діабету
- 14 листопада: Міжнародний день логопеда
- 16 листопада: Міжнародний день терпимості (толерантності)
- 16 листопада: День працівників радіо, телебачення і зв'язку
- 16 листопада: Всесвітній день рукоділля (Всесвітній день гудзиків)
- 16 листопада: Міжнародний день відмови від паління
- 16 листопада: Міжнародний день філософії
- 17 листопада: День студента в Україні
- 17 листопада: Міжнародний день студентів
- 17 листопада: День громадських організацій
- 17 листопада: Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легенів
- 18 листопада: День сержанта ЗСУ
- 18 листопада: Міжнародний день протидії булінгу
- 18 листопада: День незалежності Латвії
- 19 листопада: День працівників гідрометеорологічної служби
- 19 листопада: День скловиробника
- 19 листопада: День працівників сільського господарства
- 19 листопада: Всесвітній день пам'яті жертв ДТП
- 19 листопада: Міжнародний день жіночого підприємництва
- 19 листопада: Всесвітній день зерна
- 19 листопада: Міжнародний день чоловіків
- 19 листопада: Всесвітній день туалету
- 20 листопада: Всесвітній день дитини
- 20 листопада: День педіатра
- 21 листопада: Всесвітній день телебачення
- 21 листопада: День десантно-штурмових військ України
- 21 листопада: День Гідності та Свободи
- 21 листопада: Всесвітній день рибальства
- 21 листопада: Всесвітній день телебачення
- 23 листопада: День подяки у США
- 24 листопада: Всесвітній день інформації
- 24 листопада: Чорна п'ятниця
- 25 листопада: Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства відносно жінок
- 25 листопада: День пам'яті жертв Голодоморів
- 27 листопада: День заснування Національної Академії наук (НАНУ)
- 28 листопада: День працівника фінансового моніторингу
- 30 листопада: День радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ
- 30 листопада: День захисту інформації
- 30 листопада: Всесвітній день домашніх тварин
До речі, раніше ми розповідали, які церковні свята будуть відзначатися у листопаді за новим календарем.
А також ми писали про те, у які дні жовтня не варто відвідувати перукарню.