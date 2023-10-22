Календар свят та пам'ятних дат на листопад: чи будуть додаткові вихідні дні

У листопаді українці будуть відзначати чимало важливих та пам'ятних дат. Свої професійні свята відсвяткують ракетні війська та артилерія, залізничники, працівники радіо, телебачення та зв'язку, а ще - усі студенти світу.

Що та коли будемо святкувати у листопаді та чи будуть додаткові вихідні дні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler)

У листопаді - 30 днів, з яких буде 22 робочі дні та 8 офіційних вихідних (суботи та неділі). Додаткових вихідних в останньому осінньому місяці не буде.

До речі, раніше ми розповідали, які церковні свята будуть відзначатися у листопаді за новим календарем.

А також ми писали про те, у які дні жовтня не варто відвідувати перукарню.