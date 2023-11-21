RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Введение в храм Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать в большой праздник

Какой церковный праздник 21 ноября (Getty Images)
Автор: Styler

21 ноября в Украине верующие празднуют Введение в храм Пресвятой Богородицы (или Третья Пречистая).

О том, что можно и категорически нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции и обычаи праздника

На Введение в храм Богородицы принято читать молитвы и посещать богослужения. В этот день беременные и бездетные молятся о благополучных родах.

Как известно, Богородица считается покровительницей женщин, поэтому они молятся о счастливой женской судьбе.

Также существует традиция приводить детей в храм на первую в их жизни исповедь. Правильно провести праздник с родными и близкими, а также сходить куда-нибудь вместе с ребенком.

Приметы этого дня

  • Издавна считалось, если в этот день погода будет хорошая, то зима будет холодной;
  • Снег весь день не тает - к хорошему урожаю в следующем году;
  • Если небо с утра ясное и синее - то к быстрому похолоданию;
  • Если будет сильный мороз, то он продержится к Рождеству;
  • В этот день если первой в гости придет женщина - жди неудачи, если мужчина - хозяев дома ждут богатство.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя веселиться и запрещается делать тяжелую работу. К тому же, нельзя шить и вязать.

Кроме того, нельзя заключать браки и венчаться. Соответствующий запрет распространяется на все дни Рождественского поста, но особенно силен на Третью Пречистую.

Запрещено в этот светлый праздник ругаться, завидовать, осуждать других людей и желать им зла. Также нельзя давать и брать деньги взаймы.

 

Ранее мы рассказывали о других важных праздниках в ноябре и будут ли дополнительные выходные.

Читайте также, какие дни в ноябре считают удачными, а какие наоборот - опасными.

Читайте РБК-Украина в Google News
свято в УкраїніПраздники в Украине