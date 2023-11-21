Введение в храм Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать в большой праздник

Традиции и обычаи праздника

На Введение в храм Богородицы принято читать молитвы и посещать богослужения. В этот день беременные и бездетные молятся о благополучных родах.

Как известно, Богородица считается покровительницей женщин, поэтому они молятся о счастливой женской судьбе.

Также существует традиция приводить детей в храм на первую в их жизни исповедь. Правильно провести праздник с родными и близкими, а также сходить куда-нибудь вместе с ребенком.

Приметы этого дня

Издавна считалось, если в этот день погода будет хорошая, то зима будет холодной;

Снег весь день не тает - к хорошему урожаю в следующем году;

Если небо с утра ясное и синее - то к быстрому похолоданию;

Если будет сильный мороз, то он продержится к Рождеству;

В этот день если первой в гости придет женщина - жди неудачи, если мужчина - хозяев дома ждут богатство.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя веселиться и запрещается делать тяжелую работу. К тому же, нельзя шить и вязать.

Кроме того, нельзя заключать браки и венчаться. Соответствующий запрет распространяется на все дни Рождественского поста, но особенно силен на Третью Пречистую.

Запрещено в этот светлый праздник ругаться, завидовать, осуждать других людей и желать им зла. Также нельзя давать и брать деньги взаймы.