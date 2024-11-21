Введення в храм Пресвятої Богородиці 2024: що категорично не можна сьогодні робити

Історія Введення в храм Пресвятої Богородиці

Свято Введення було започатковано церквою приблизно у IX столітті. Однак лише з другої половини XV століття свято поширилось Європою.

Третя Пречиста або Вхід у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії присвячене раннім рокам життя Діви Марії. За переказами в апокрифічних книгах, Марія народилася у подружжя Йоакима та Анни після їхніх молитов та обіцянки віддати дитину в єрусалимський храм на службу Богу.

Дівчину відвели до священників у віці трьох років - це стало важливою подією, адже це сформувало моральні принципи Богоматері. Коли Марія досягла підліткового віку, їй радили знайти нареченого - дівчина не могла залишатися в храмі, бо це вважалось оскверненням святині.

Однак Марія відмовилась, вирішивши зберегти дівоцтво, присвятивши все життя вірі та Богу. Відтоді Діва Марія є однією з найбільш важливих постатей в християнстві.

Традиції Третьої Пречистої

На честь введення в храм Пресвятої Богородиці сьогодні на ранніх службах відбувається возвеличення Діви Марії, а також проводиться Літургія.

Пресвята Богородиця вважається покровителькою жінок, тому цього дня молитви до неї є особливо сильними. Ставлячи свічку в церквах, в день Введення моляться про допомогу, заступництво, жіноче щастя, легкі пологи або довгоочікувану вагітність.

Крім цього, сьогодні просять відпущення гріхів. Тому в Третю Пречисту до церкви приводять дітей на першу сповідь.

В народі Введення в храм Пречистої Богородиці розділяли осінні та зимовий сезони, відповідно, і садово-городні роботи.

Пращури вірили, що на Введення можна визначити, яким буде наступний рік - той, хто першим прийшов в гості, символізує бідність та лихо або добробут та здоров'я, відповідно від статі, грошового статку і мети візиту.

Головні прикмети цього дня

Якщо 21 листопада хороша погода, то зима буде з морозами

Сьогодні зранку небо чисте - скоро буде похолодання

На Третю Пречисту лежить сніг - наступного року буде гарний врожай

Пращури вірили, що якщо на Введення в гості першим прийде чоловік - буде багатство, а якщо жінка або чоловік з проханням щось позичити - можуть бути фінансові втрати

Що не можна робити на Третю Пречисту

Відповідно до старовинних українських традицій і вірувань, на Введення не можна:

прати білизну - можна накликати негоду

шити, вишивати чи в'язати - буде буря

заходити вранці в гості - можна принести нещастя

працювати на городі або в саду

вінчатися або одружуватися

злословити або заздрити

Однак конкретних церковних заборон працювати у Введення немає, крім цього, в Різдвяний Піст, який триває в цей період, сьогодні дозволено вживати рибу. Втім, день краще присвятити духовності та молитвам.

У кого сьогодні день ангела

За новим стилем сьогодні святкує іменини Олександр.

До того ж за старим стилем 21 листопада день ангела у людей з такими іменами: Гаврило, Михайло, Павло, Марта.

Що сьогодні відзначають в світі

21 листопаду в різних країнах відзначають такі свята і пам'ятні дати: