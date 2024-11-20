Введення Пресвятої Богородиці: сильні молитви для здійснення бажань

Про що просять Богородицю в це свято та які молитви треба прочитати на Третю Пречисту, щоб здійснилося найзаповітніше бажання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Як помолитися на Введення

Цього дня слід відвідати церкву та від щирого серця помолитися. Вважається, що в день Введення молитви до Діви Марії мають особливу силу.

В молитвах до Богородиці просять захисту та допомоги в біді. Крім цього, Богородиця вважається покровителькою жінок, тому цього дня просять щасливої жіночої долі, моляться про народження дітей або безпечні пологи.

Також на Введення можна сповідатися і причаститися. Тому існує традиція на Третю Пречисту водити дітей в церкву на їхню першу сповідь.

Молитви до Пресвятої Богородиці на Введення

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Царице Небесна, оплот мій і надіє моя, зверни на мене свій погляд і не зречися щирого прохання про захист. Не кидай мене напризволяще, відведи біди від мене і моїх близьких. Не дозволь вгодити в тенета диявольські та вбережи від його послідовників. Подаруй захист свій і благословення, пом'якши серця і посіли в них співчуття. Амінь.

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Царице моя преблага, надіє моя і притулок, скорботних радість, кинутих підтримка! Забери біди мої, забери скорботу, допоможи мені немічному знайти силу і віру, щоб протистояти негараздам. Тугу мою пом'якши, втіш серце та не дозволь збитися з вірного шляху. Амінь.

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Богородице, до твоєї допомоги кличу і на тебе уповаю. Ти бачиш мою слабкість, тож подаруй виправлення і навчи любити Господа всією душею і думками. Подаруй благодать свою, милосердно, та даруй старанність жити праведно. Донеси негідне прохання моє до батька нашого. Ниспошли мені своє благословення. Амінь.

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О, Всемилосердна, Блага Захисниця наша, благословенна Богородице, що щастя Материнства пізнала, в якому хвилювання, надії, тривоги і скорботи всіх матерів земних прийняла, не залиш пропащими молитви від рабів Божих (імена) і випроси у Сина Твого і Господа нащадка і продовження роду нашого, пологів легких і щасливої долі для немовляти.

Осяй, Пречиста Мати, рабів своїх, союзом подружнім з'єднаних і благаючих про твою допомогу, нехай буде на них милість Твоя, нехай будуть плідні і нехай побачать вони сини синів своїх до третього і четвертого роду і до бажаної старості доживуть, і увійдуть в Царство Небесне Сина Твого і Господа нашого Ісуса Христа, якому всяка слава, честь і поклоніння личить з Отцем і Святим Духом на віки. Амінь.

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О, Пресвята Діва Марія, прийми молитву цю від мене, недостойної слуги Твоєї, і піднеси її до Престолу Бога Сина Твого, та милостивий Він буде до благань наших. Вдаюся до Тебе як до заступниці нашої: почуй нас, що моляться тобі, покрий нас покровом твоїм, і випроси у Бога Сина Твого нам всіх благ: подружжю любові та згоди, дітям слухняності, скривдженим терпіння, скорботним благодушності, всім же нам розуму і благочестя, милосердя і лагідності, чистоти та правди.

Збережи мене від гордості та самолюбства, дай же мені працьовитості й благослови труди мої. Як Закон Господа Бога нашого наказує людям в чесному шлюбі жити, то приведи мене, Матір Божа, до чесного і достойного чоловіка. Не для догоди бажанням моєму, але для виконання призначення Отця нашого Святого, бо Він Сам сказав: недобре людині бути одній, і створив чоловікові дружину в помічницю, благословив їх рости разом, плодитися і населяти землю.

Пресвята Богородице, почуй смиренну молитву з глибини серця дівочого мого: дай мені чоловіка працьовитого, справедливого і благочестивого, щоб ми в любові з ним і в злагоді прославляли тебе і милосердного Бога: Отця і Сина і Святого Духа, нині та повсякчас і на віки віків. Амінь.

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О Всесвята Діво, Царице Неба і землі, раніше всіх віків вибрана Невісто Божа, Ти в останні часи прийшла до храму законного для заручин Женихові Небесному!

Ти залишила людей і дім батька Свого, щоб принести Себе в жертву - чисту непорочну - Богові. Ти перша дала обітницю постійного дівства. Допоможи і нам зберігати себе в чистоті і страху Божому протягом усіх днів життя нашого, щоб були ми храмами Духа Святого. Особливо допоможи усім, хто в монастирях живуть і заручили себе на служіння Богові, наслідувати Тебе, в чистоті дівства проводити життя своє, та з юних літ нести благе і легке ярмо Христове, свято зберігати обітниці свої. Ти, Всечиста, що провела усі дні юності Своєї у храмі Господньому далеко від спокус світу цього, в постійному молитовному стоянні, у всякому тілесному і духовному стриманні, допоможи і нам відбивати від себе спокуси ворожі, що від тіла, світу і диявола приходять на нас з юних літ наших. Допоможи нам перемагати їх молитвою і постом. Ти, перебуваючи з ангелами у храмі Господньому, прикрасилася усіма чеснотами, а найбільше смиренністю, чистотою і любов’ю, достойно виховала Себе, щоб бути готовою вмістити тілом невмістиме Слово Боже, дозволь і нам, що гордістю опановані, нестриманістю і лінивством, зодягнутися у всяку духовну досконалість, щоб кожен з нас за Твоєю допомогою приготував одяг весільний для душі своєї та оливу добрих діл, щоби ми не нагими а готовими вийшли назустріч безсмертному Жениху нашому і Синові Твоєму - Христу Спасителю і Богові нашому, і щоб Він прийняв нас з розумними дівами в райські оселі, де зі святими сподобив нас завжди прославляти всесвяте Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа і Твоє милостиве заступництво завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.