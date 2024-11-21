Введение в храм Пресвятой Богородицы 2024: что категорически нельзя сегодня делать

История Введения во храм Пресвятой Богородицы

Праздник Введения был основоположен церковью примерно в у IX веке. Однако только со второй половины XV века праздник распространился по Европе.

Третья Пречистая или Вход во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодивы Марии посвящен ранним годам жизни Девы Марии. По преданию в апокрифических книгах Мария родилась у супругов Иоакима и Анны после их молитв и обещания отдать ребенка в иерусалимский храм на службу Богу.

Девушку отвели к священникам в возрасте трех лет - это стало важным событием, ведь это сформировало моральные принципы Богоматери. Когда Мария достигла подросткового возраста, ей советовали найти жениха - девушка не могла оставаться в храме, потому что это считалось осквернением святыни.

Однако Мария отказалась, решив сохранить девство, посвятив всю жизнь вере и Богу. С тех пор Дева Мария является одной из наиболее важных фигур в христианстве.

Традиции Третьей Пречистой

В честь введения в храм Пресвятой Богородицы сегодня на ранних службах совершается возвеличение Девы Марии, а также проводится Литургия.

Пресвятая Богородица считается покровительницей женщин, поэтому в этот день молитвы к ней особенно сильны. Ставя свечу в церквях, в день Введения молятся о помощи, покровительстве, женском счастье, легких родах или долгожданной беременности.

Кроме этого, сегодня просят отпущение грехов. Поэтому в Третью Пречистую в церковь приводят детей на первую исповедь.

В народе Введение во храм Пречистой Богородицы разделяли осенние и зимние сезоны, соответственно, и садово-огородные работы.

Наши предки верили, что на Введение можно определить, каким будет следующий год - тот, кто первым пришел в гости, символизирует бедность и бедствие или благополучие и здоровье, в соответствии с полом, денежным состоянием и целью визита.

Главные приметы этого дня

Если 21 ноября хорошая погода, то зима будет с морозами

Сегодня утром небо чистое - скоро будет похолодание

На Третью Пречистую лежит снег - в следующем году будет хороший урожай

Предки верили, что если на Введение в гости первым придет мужчина - будет богатство, а если женщина или мужчина с просьбой что-то одолжить - могут быть финансовые потери

Что нельзя делать на Третью Пречистую

Согласно старинным украинским традициям и верованиям, на Введение нельзя:

стирать белье - можно навлечь непогоду

шить, вышивать или вязать - будет буря

заходить утром в гости - можно принести несчастье

работать на огороде или в саду

венчаться или жениться

злословить или завидовать

Однако конкретных церковных запретов работать во Введении нет, кроме этого, в продолжающийся в этот период Рождественский Пост сегодня разрешено употреблять рыбу. Впрочем, день лучше посвятить духовности и молитвам.

У кого сегодня день ангела

По новому стилю сегодня празднует именины Александр.

К тому же по старому стилю 21 ноября день ангела у людей со следующими именами: Гаврила, Михаил, Павел, Марта.

Что сегодня отмечают в мире

21 ноября в разных странах отмечают следующие праздники и памятные даты: