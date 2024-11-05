ua en ru
Вт, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Коли Різдвяний піст 2024 за новим календарем: точні дати та повний список заборон

Україна, Вівторок 05 листопада 2024 13:54
UA EN RU
Коли Різдвяний піст 2024 за новим календарем: точні дати та повний список заборон Фото: Що заборонено робити під час Різдвяного посту (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

15 листопада розпочинається останній у 2024 році багатоденний Різдвяний піст. Він триватиме 40 днів.

РБК-Україна розповідає про те, що дозволено та заборонено робити під час Різдвяного посту.

Цьогоріч за новим календарем Різдвяний піст розпочнеться в середині листопада. Піст триватиме 40 днів, зокрема, з 15 листопада до 25 грудня. У цей час віряни будуть духовно очищатися та готуватися до величного свята Різдва Христового.

Що не можна їсти під час Різдвяного посту

В період Різдвяного посту треба відмовитись від: яєць, будь-яких м'ясних і молочних продуктів. В тому числі і від макаронних виробів та випічки, що містять м'ясо чи молочні продукти. Окрім цього, не можна їсти фастфуд, снеки та пити алкоголь.

Основа раціону повинна складатися з овочів, ягід та фруктів. А ще з круп, бобових і сухофруктів. Дозволено також їсти насіння, горіхи та гриби. В певні дні дозволяється їсти рибу та випити келих вина.

Меню за днями посту

Загалом весь період Різдвяного посту ділиться на три основні цикли, кожен з яких відрізняється за раціоном. Перший цикл Різдвяного посту триває з 15 листопада до 6 грудня, другий - з 7 грудня до 18 грудня і третій - з 19 грудня до 24 грудня.

Меню за днями на перший цикл Різдвяного посту:

• понеділок - гарячі страви без олії та продукти рослинного походження;
• середа та п’ятниця - строге сухоїдіння;
• вівторок, четвер, субота та неділя - можна їсти рибу та пити вино.

Меню за днями на другий цикл:

• понеділок - можна лише рослинну їжу, без додавання олії;
• вівторок та четвер - рослинна їжа з олією;
• середа та п’ятниця - строге сухоїдіння;
• субота та неділя - можна їсти рибу, гарячі страви з олією та пити вино.

Меню за днями на третій цикл:

• понеділок, середа та п’ятниця - строге сухоїдіння;
• вівторок та четвер - гарячі страви без олії;
• субота та неділя - гарячі страви з олією.

Що ще заборонено під час посту

Крім харчових обмежень, важливою частиною Різдвяного посту є духовна підготовка та очищення. У цей час заборонено курити, відвідувати розважальні заходи та гучні вечірки. Окрім того, не можна казати погані слова, ображати людей та проводити обряди вінчання. У піст також заборонені сварки, ненависть та жадібність.

Читайте також про те, що потрібно знати про Різдвяний піст, історія його виникнення та традиції. У народі цей піст називають Пилипівкою, бо він починається на наступний день після вшанування святого апостола Пилипа.

Читайте РБК-Україна в Google News
заборони Церковний календар Піст
NEWS
Вибори президента США почалися на дільницях. Скільки триватиме голосування
Вибори президента США почалися на дільницях. Скільки триватиме голосування
DAILY
Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США