Введення в храм Пресвятої Богородиці 2024: що категорично не можна сьогодні робити
Сьогодні України відзначають одне з найбільших церковних свят - Введення в храм Пречистої Богородиці. Це свято, яке в народі має назву "Третя Пречиста" має давні традиції.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає історію, традиції та заборони свята, а також про те, а кого сьогодні день ангела та що відзначають в світі.
Історія Введення в храм Пресвятої Богородиці
Свято Введення було започатковано церквою приблизно у IX столітті. Однак лише з другої половини XV століття свято поширилось Європою.
Третя Пречиста або Вхід у храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії присвячене раннім рокам життя Діви Марії. За переказами в апокрифічних книгах, Марія народилася у подружжя Йоакима та Анни після їхніх молитов та обіцянки віддати дитину в єрусалимський храм на службу Богу.
Дівчину відвели до священників у віці трьох років - це стало важливою подією, адже це сформувало моральні принципи Богоматері. Коли Марія досягла підліткового віку, їй радили знайти нареченого - дівчина не могла залишатися в храмі, бо це вважалось оскверненням святині.
Однак Марія відмовилась, вирішивши зберегти дівоцтво, присвятивши все життя вірі та Богу. Відтоді Діва Марія є однією з найбільш важливих постатей в християнстві.
Традиції Третьої Пречистої
На честь введення в храм Пресвятої Богородиці сьогодні на ранніх службах відбувається возвеличення Діви Марії, а також проводиться Літургія.
Пресвята Богородиця вважається покровителькою жінок, тому цього дня молитви до неї є особливо сильними. Ставлячи свічку в церквах, в день Введення моляться про допомогу, заступництво, жіноче щастя, легкі пологи або довгоочікувану вагітність.
Крім цього, сьогодні просять відпущення гріхів. Тому в Третю Пречисту до церкви приводять дітей на першу сповідь.
В народі Введення в храм Пречистої Богородиці розділяли осінні та зимовий сезони, відповідно, і садово-городні роботи.
Пращури вірили, що на Введення можна визначити, яким буде наступний рік - той, хто першим прийшов в гості, символізує бідність та лихо або добробут та здоров'я, відповідно від статі, грошового статку і мети візиту.
Головні прикмети цього дня
- Якщо 21 листопада хороша погода, то зима буде з морозами
- Сьогодні зранку небо чисте - скоро буде похолодання
- На Третю Пречисту лежить сніг - наступного року буде гарний врожай
- Пращури вірили, що якщо на Введення в гості першим прийде чоловік - буде багатство, а якщо жінка або чоловік з проханням щось позичити - можуть бути фінансові втрати
Що не можна робити на Третю Пречисту
Відповідно до старовинних українських традицій і вірувань, на Введення не можна:
- прати білизну - можна накликати негоду
- шити, вишивати чи в'язати - буде буря
- заходити вранці в гості - можна принести нещастя
- працювати на городі або в саду
- вінчатися або одружуватися
- злословити або заздрити
Однак конкретних церковних заборон працювати у Введення немає, крім цього, в Різдвяний Піст, який триває в цей період, сьогодні дозволено вживати рибу. Втім, день краще присвятити духовності та молитвам.
У кого сьогодні день ангела
За новим стилем сьогодні святкує іменини Олександр.
До того ж за старим стилем 21 листопада день ангела у людей з такими іменами: Гаврило, Михайло, Павло, Марта.
Що сьогодні відзначають в світі
21 листопаду в різних країнах відзначають такі свята і пам'ятні дати:
- День гідності та свободи України. Подія затверджена на офіційному рівні та присвячена важливим датам в історії та розвитку України - Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013-2014 року.
- День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Професійне свято з'явилося у 2017 році з метою вшанування героїзму воїнів-десантників у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.
- День соціального підприємництва. Цю подію відзначають у третій четвер листопада, щоб привернути більше уваги до діяльності соціальних підприємств.
- Європейський день муковісцидозу. Мета події - підвищити обізнаність про спадкове аутосомне захворювання ендокринної залози.
- Всесвітній день боротьби проти раку підшлункової залози. Щорічна подія, яку відзначають у третій четвер листопада, запроваджена для об'єднання людей у боротьбі проти цього виду онкології.
- Всесвітній день рибальства. Свято присвячене риболовним товариствам, спілкам та асоціаціям, для підкреслення важливості рибальство як джерела продовольства.
Нещодавно ми писали про те, що не можна робити в Різдвяний Піст.
Читайте також сильні молитви до Пресвятої Богородиці на Третю Пречисту.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайт ПЦУ, Церковний календар, Місячний календар, DayToday, Вікіпедія.