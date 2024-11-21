Введение в храм Пресвятой Богородицы 2024: что категорически нельзя сегодня делать
Сегодня Украины отмечают один из самых больших церковных праздников - Введение во храм Пречистой Богородицы. Этот праздник, который в народе называется "Третья Пречистая" имеет давние традиции.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает историю, традиции и запреты праздника, а также о том, а кого сегодня день ангела и что отмечают в мире.
История Введения во храм Пресвятой Богородицы
Праздник Введения был основоположен церковью примерно в у IX веке. Однако только со второй половины XV века праздник распространился по Европе.
Третья Пречистая или Вход во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодивы Марии посвящен ранним годам жизни Девы Марии. По преданию в апокрифических книгах Мария родилась у супругов Иоакима и Анны после их молитв и обещания отдать ребенка в иерусалимский храм на службу Богу.
Девушку отвели к священникам в возрасте трех лет - это стало важным событием, ведь это сформировало моральные принципы Богоматери. Когда Мария достигла подросткового возраста, ей советовали найти жениха - девушка не могла оставаться в храме, потому что это считалось осквернением святыни.
Однако Мария отказалась, решив сохранить девство, посвятив всю жизнь вере и Богу. С тех пор Дева Мария является одной из наиболее важных фигур в христианстве.
Традиции Третьей Пречистой
В честь введения в храм Пресвятой Богородицы сегодня на ранних службах совершается возвеличение Девы Марии, а также проводится Литургия.
Пресвятая Богородица считается покровительницей женщин, поэтому в этот день молитвы к ней особенно сильны. Ставя свечу в церквях, в день Введения молятся о помощи, покровительстве, женском счастье, легких родах или долгожданной беременности.
Кроме этого, сегодня просят отпущение грехов. Поэтому в Третью Пречистую в церковь приводят детей на первую исповедь.
В народе Введение во храм Пречистой Богородицы разделяли осенние и зимние сезоны, соответственно, и садово-огородные работы.
Наши предки верили, что на Введение можно определить, каким будет следующий год - тот, кто первым пришел в гости, символизирует бедность и бедствие или благополучие и здоровье, в соответствии с полом, денежным состоянием и целью визита.
Главные приметы этого дня
- Если 21 ноября хорошая погода, то зима будет с морозами
- Сегодня утром небо чистое - скоро будет похолодание
- На Третью Пречистую лежит снег - в следующем году будет хороший урожай
- Предки верили, что если на Введение в гости первым придет мужчина - будет богатство, а если женщина или мужчина с просьбой что-то одолжить - могут быть финансовые потери
Что нельзя делать на Третью Пречистую
Согласно старинным украинским традициям и верованиям, на Введение нельзя:
- стирать белье - можно навлечь непогоду
- шить, вышивать или вязать - будет буря
- заходить утром в гости - можно принести несчастье
- работать на огороде или в саду
- венчаться или жениться
- злословить или завидовать
Однако конкретных церковных запретов работать во Введении нет, кроме этого, в продолжающийся в этот период Рождественский Пост сегодня разрешено употреблять рыбу. Впрочем, день лучше посвятить духовности и молитвам.
У кого сегодня день ангела
По новому стилю сегодня празднует именины Александр.
К тому же по старому стилю 21 ноября день ангела у людей со следующими именами: Гаврила, Михаил, Павел, Марта.
Что сегодня отмечают в мире
21 ноября в разных странах отмечают следующие праздники и памятные даты:
- День достоинства и свободы Украины. Событие утверждено на официальном уровне и посвящено важным датам в истории и развитии Украины - Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013-2014 года.
- День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Профессиональный праздник появился в 2017 году с целью почитания героизма воинов-десантников в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.
- День социального предпринимательства. Это событие отмечают в третий четверг ноября, чтобы привлечь больше внимания к деятельности социальных предприятий.
- Европейский день муковисцидоза. Цель события - повысить осведомленность о наследственном аутосомном заболевании эндокринной железы.
- Всемирный день борьбы с раком поджелудочной железы. Ежегодное событие, отмечаемое в третий четверг ноября, введено для объединения людей в борьбе против этого вида онкологии.
- Всемирный день рыболовства. Праздник посвящен рыболовным обществам, союзам и ассоциациям для подчеркивания важности рыболовства как источника продовольствия.
Недавно мы писали о том, что нельзя делать в Рождественский пост.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь, Лунный календарь, DayToday, Википедия.