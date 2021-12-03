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Введение в храм Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать в этот день

Автор: Анна Шиканова

В субботу, 4 декабря, отмечается большой православный праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы. В народе его называют коротко – Введение.

Что это за праздник и какие существует самые строгие запреты в этот день – читайте в материале ниже.

Праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы

Дата этого праздника не меняется и ежегодно он отмечается 4 декабря. Связан он с женским и семейным счастьем.

По древним преданиям, святые Иоаким и Анна пообещали Богу отдать служению свою дочь в обмен на возможность быть родителями.

Пара получила благословение на рождение ребенка и у них родилась дочь. Когда ей исполнилось 3 года, ее отвезли в церковь.

Девушка там выросла и прожила до полного взросления. А потом она вышла замуж за Иосифа Обручника.

Традиции праздника

В этот день верующие обязательно идут на праздничную службу в храмы. Ставят свечку и просят у Богородицы помощи в обретении любви, в удачном браке, в излечении от разных болезней и избавлении от бесплодия.

В этот день женщины молятся о том, чтобы забеременеть и родить ребенка.

После службы в церкви семьи собираются за одним столом и поминают усопших. Этот праздник выпадает на Рождественский пост, но в этот день разрешено употреблять в пищу рыбные блюда и морепродукты.

Вечером наносят визиты к родственникам. А молодые девушки обычно устраивают первые зимние гадания. Также можно использовать подсолнечное масло, а за столом выпить немного церковного вина.

Самые строгие запреты на Введение

  • Женщинам запрещено выполнять домашнюю работу – стирать, убирать, шить, гладить
  • Нельзя в этот день отказывать другим людям в помощи, особенно нуждающимся
  • Венчаться в этот день нельзя, а вот окрестить ребенка – можно
  • Нельзя ссориться, обижаться, выяснять отношения и конфликтовать
  • Копать землю в этот день нельзя – грозит неурожаем на следующий год
  • Нельзя брать в долг или давать взаймы
  • Нельзя устраивать шумные празднования и гуляния
  • Нельзя заходить в чужой дом, а к себе домой нельзя пускать старых и немощных

Напомним, ранее мы писали о том, какие церковные праздники будут отмечаться в декабре 2021 года.

А также мы рассказывали о том, кто будет отмечать день ангела в декабре 2021.

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