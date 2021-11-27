Церковный календарь на декабрь 2021: самые важные праздники и даты

Церковный календарь на декабрь 2021 года (Коллаж РБК-Украина)

В декабре 2021 года нас ожидает много важных церковных праздников и дат. Самым большим праздником будет католическое Рождество – 25 декабря. Также весь декабрь будет длиться Рождественский пост, который начнется 28 ноября и закончится 6 января.

Какие церковные праздники будем отмечать в декабре 2021 – читайте ниже в материале Styler.