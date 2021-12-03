Введення в храм Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити в цей день

Свято Введення в храм Пресвятої Богородиці

Дата цього свята не змінюється і щорічно він відзначається 4 грудня. Пов'язаний він з жіночим і сімейним щастям.

За давніми переказами, святі Йоаким і Анна пообіцяли Богу віддати служінню свою дочку в обмін на можливість бути батьками.

Пара отримала благословення на народження дитини й у них народилася дочка. Коли їй виповнилося 3 роки, її відвезли до церкви.

Дівчина там виросла і прожила до повного дорослішання. А потім вона вийшла заміж за Йосипа Обручника.

Традиції свята

У цей день віруючі обов'язково йдуть на святкову службу в храми. Ставлять свічку і просять у Богородиці допомоги в набутті любові, у вдалому шлюбі, в лікуванні від різних хвороб і позбавленні від безпліддя.

У цей день жінки моляться про те, щоб завагітніти та народити дитину.

Після служби в церкві сім'ї збираються за одним столом і поминають покійних. Це свято випадає на Різдвяний піст, але в цей день дозволено вживати в їжу рибні страви та морепродукти.

Увечері наносять візити до родичів. А молоді дівчата зазвичай влаштовують перші зимові ворожіння. Також можна використовувати соняшникову олію, а за столом випити трохи церковного вина.

Найсуворіші заборони на введення