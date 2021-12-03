Введение в храм Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать в этот день
В субботу, 4 декабря, отмечается большой православный праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы. В народе его называют коротко – Введение.
Что это за праздник и какие существует самые строгие запреты в этот день – читайте в материале ниже.
Праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы
Дата этого праздника не меняется и ежегодно он отмечается 4 декабря. Связан он с женским и семейным счастьем.
По древним преданиям, святые Иоаким и Анна пообещали Богу отдать служению свою дочь в обмен на возможность быть родителями.
Пара получила благословение на рождение ребенка и у них родилась дочь. Когда ей исполнилось 3 года, ее отвезли в церковь.
Девушка там выросла и прожила до полного взросления. А потом она вышла замуж за Иосифа Обручника.
Традиции праздника
В этот день верующие обязательно идут на праздничную службу в храмы. Ставят свечку и просят у Богородицы помощи в обретении любви, в удачном браке, в излечении от разных болезней и избавлении от бесплодия.
В этот день женщины молятся о том, чтобы забеременеть и родить ребенка.
После службы в церкви семьи собираются за одним столом и поминают усопших. Этот праздник выпадает на Рождественский пост, но в этот день разрешено употреблять в пищу рыбные блюда и морепродукты.
Вечером наносят визиты к родственникам. А молодые девушки обычно устраивают первые зимние гадания. Также можно использовать подсолнечное масло, а за столом выпить немного церковного вина.
Самые строгие запреты на Введение
- Женщинам запрещено выполнять домашнюю работу – стирать, убирать, шить, гладить
- Нельзя в этот день отказывать другим людям в помощи, особенно нуждающимся
- Венчаться в этот день нельзя, а вот окрестить ребенка – можно
- Нельзя ссориться, обижаться, выяснять отношения и конфликтовать
- Копать землю в этот день нельзя – грозит неурожаем на следующий год
- Нельзя брать в долг или давать взаймы
- Нельзя устраивать шумные празднования и гуляния
- Нельзя заходить в чужой дом, а к себе домой нельзя пускать старых и немощных
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