Введение в храм Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать в этот день

В субботу, 4 декабря, отмечается большой православный праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы. В народе его называют коротко – Введение.

Что это за праздник и какие существует самые строгие запреты в этот день – читайте в материале ниже.

Праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы

Дата этого праздника не меняется и ежегодно он отмечается 4 декабря. Связан он с женским и семейным счастьем.

По древним преданиям, святые Иоаким и Анна пообещали Богу отдать служению свою дочь в обмен на возможность быть родителями.

Пара получила благословение на рождение ребенка и у них родилась дочь. Когда ей исполнилось 3 года, ее отвезли в церковь.

Девушка там выросла и прожила до полного взросления. А потом она вышла замуж за Иосифа Обручника.

Традиции праздника

В этот день верующие обязательно идут на праздничную службу в храмы. Ставят свечку и просят у Богородицы помощи в обретении любви, в удачном браке, в излечении от разных болезней и избавлении от бесплодия.

В этот день женщины молятся о том, чтобы забеременеть и родить ребенка.

После службы в церкви семьи собираются за одним столом и поминают усопших. Этот праздник выпадает на Рождественский пост, но в этот день разрешено употреблять в пищу рыбные блюда и морепродукты.

Вечером наносят визиты к родственникам. А молодые девушки обычно устраивают первые зимние гадания. Также можно использовать подсолнечное масло, а за столом выпить немного церковного вина.

Самые строгие запреты на Введение