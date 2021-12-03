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Введення в храм Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити в цей день

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П'ятниця 03 грудня 2021 18:05
Введення в храм Пресвятої Богородиці: що категорично не можна робити в цей день Найсуворіші заборони на введення в храм святої Богородиці (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У суботу, 4 грудня, відзначається велике православне свято – Введення в храм Пресвятої Богородиці. У народі його називають коротко - Введення.

Що це за свято і які існує найсуворіші заборони в цей день – читайте в матеріалі нижче.

Свято Введення в храм Пресвятої Богородиці

Дата цього свята не змінюється і щорічно він відзначається 4 грудня. Пов'язаний він з жіночим і сімейним щастям.

За давніми переказами, святі Йоаким і Анна пообіцяли Богу віддати служінню свою дочку в обмін на можливість бути батьками.

Пара отримала благословення на народження дитини й у них народилася дочка. Коли їй виповнилося 3 роки, її відвезли до церкви.

Дівчина там виросла і прожила до повного дорослішання. А потім вона вийшла заміж за Йосипа Обручника.

Традиції свята

У цей день віруючі обов'язково йдуть на святкову службу в храми. Ставлять свічку і просять у Богородиці допомоги в набутті любові, у вдалому шлюбі, в лікуванні від різних хвороб і позбавленні від безпліддя.

У цей день жінки моляться про те, щоб завагітніти та народити дитину.

Після служби в церкві сім'ї збираються за одним столом і поминають покійних. Це свято випадає на Різдвяний піст, але в цей день дозволено вживати в їжу рибні страви та морепродукти.

Увечері наносять візити до родичів. А молоді дівчата зазвичай влаштовують перші зимові ворожіння. Також можна використовувати соняшникову олію, а за столом випити трохи церковного вина.

Найсуворіші заборони на введення

  • Жінкам заборонено виконувати домашню роботу – прати, прибирати, шити, прасувати
  • Не можна в цей день відмовляти іншим людям в допомозі, особливо нужденним
  • Вінчатися в цей день не можна, а ось охрестити дитину - можна
  • Не можна сваритися, ображатися, з'ясовувати стосунки та конфліктувати
  • Копати землю в цей день не можна - загрожує неврожаєм на наступний рік
  • Не можна брати в борг або давати в борг
  • Не можна влаштовувати галасливі святкування і гуляння
  • Не можна заходити в чужий будинок, а до себе додому не можна пускати старих і немічних

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які церковні свята відзначатимуться в грудні 2021 року.

А також ми розповідали про те, хто відзначатиме День ангела в грудні 2021.

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