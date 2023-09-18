Вуличний музикант з Чернігова, який виступав з Coldplay, підкорив суддів "Голосу країни" (відео)

Що відомо про Романа Панченка

27-річний уродженець Чернігова, також відомий як Romario Punch, вийшов на сцену "Голосу країни 13" з піснею "Sky full of stars" гурту Coldplay.

Хлопцю вдалося розвернути крісла Наді Дорофєєвої, Івана Клименко та Артема Пивоварова. Роман обрав команду Наді.

Так, тренерка відмітила, що учасник дуже схожий на її колишнього колегу за гуртом "Время и Стекло" Позитива. Судді навіть пожартували про возз’єднання музичного дуету.

До слова, музикою Роман почав займатися з чотирьох років. Наразі артист є вуличним музикантом у Варшаві, куди переїхала його родина.

Минулого року артист виступив у польській столиці на одній сцені з британським музикантом Крісом Мартіном. Його виконання пісні "Обійми" гурту "Океан Ельзи" стало справжнім хітом.

"Я грав на вулицях Варшави майже щодня, і так сталося, що Кріс Мартін зупинився і послухав мене. Він підійшов до мене і запропонував виступити з ними на стадіоні. Усе так просто. Я спочатку був шокований такою пропозицією, але, звичайно, я погодився", - ділиться співак історією знайомства з Крісом.

Реакція українців на виступ Романа в "Голосі країни"

Вокальні дані Панченка високо оцінили не лише судді проєкту, а й глядачі.