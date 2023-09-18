На "Голос країни 13" пісня богослова зі Львова пробрала всіх до мурашок (відео)
На Голосу країни 13 прийшов виступити 26-річний богослов зі Львова Назарій Малиновський. Хлопець зачарував суддів та публіку, виконавши проникливу пісню.
Його виступ опубліковано на YouTube-каналі проекту.
Що відомо про богослова зі Львова
У дитинстві саме завдяки своїй бабусі хлопець відчув, що хоче проповідувати та надихати інших вірити у Бога. Після навчання у семінарії Назар усвідомив, що дуже хоче співати.
На сцені проекту Назар заспівав пісню Lewis Capaldi - Bruises. Його вокал та бархатистий тембр голосу не залишив нікого байдужим.
Співачка та суддя Надя Дорофєєва запросила хлопця до себе в команду, але він захотів до Юлії Саніної.
"У моїй команді немає таких голосів, таких сильних", - сказала Саніна.
Назар розповів, що іноді виступає на вулицях, а так він богослов.
Реакція Наді Дорофєєвої
"Ви нас зачарували", - відреагувала Надя Дорофєєва.
Також співачка поділилася історією, яка з нею сталася на гастролях у Чернігові, коли співала пісню "Вотс ап".
"Коли почалася пісня, дівчина у другому ряду почала плакати. Після концерту ми познайомилися і вона розповіла, що на цей концерт вона мала прийти зі своїм хлопцем, але зараз він на фронті, і вона каже: "Я думала, не піду". Але він сказав: "Йди, я хочу, щоб ти жила нормальне життя". Це вселило в мене таку надію. Я сиділа і згадувала ці відчуття, цю історію. Ваш голос змусив мене опинитися у вашій історії, це була сила", - поділилася Надя.
Нагадаємо, що раніше "Голос країни" підкорив боєць ЗСУ з піснею про невідомого героя.
Також ми писали, що найспівочіший боєць ЗСУ на "Голосі країни" підкорив виконанням пісні "Києве мій".