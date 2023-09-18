Уличный музыкант из Чернигова, который выступал с Coldplay, покорил судей "Голосу країни" (видео)

Что известно о Романе Панченко

27-летний уроженец Чернигова, также известный как Romario Punch, вышел на сцену "Голоса країни 13" с песней "Sky full of stars" группы Coldplay.

Парню удалось развернуть кресла Нади Дорофеевой, Ивана Клименко и Артема Пивоварова. Роман выбрал команду Нади.

Так, тренер отметила, что участник очень похож на ее бывшего коллегу по группе "Время и Стекло" Позитива. Судьи даже пошутили о воссоединении музыкального дуэта.

К слову, музыкой Роман начал заниматься с четырех лет. В настоящее время артист является уличным музыкантом в Варшаве, куда переехала его семья.

В прошлом году артист выступил в польской столице на одной сцене с британским музыкантом Крисом Мартином. Его исполнение песни "Обійми" группы "Океан Эльзы" стало настоящим хитом.

"Я играл на улицах Варшавы почти каждый день, и так случилось, что Крис Мартин остановился и послушал меня. Он подошел ко мне и предложил выступить с ними на стадионе. Все так просто. Я поначалу был шокирован таким предложением, но, конечно, я согласился ", - делится певец историей знакомства с Крисом.

Реакция украинцев на выступление Романа в "Голосі країни"

Вокальные данные Панченко высоко оценили не только судьи проекта, но и зрители.