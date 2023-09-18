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Уличный музыкант из Чернигова, который выступал с Coldplay, покорил судей "Голосу країни" (видео)

Роман Панченко на "Голосі країни" (скриншот с видео)
Автор: Иванна Пашкевич

Роман Панченко,который выступил на одной сцене с легендарной британской рок-группой Coldplay, поразил своим талантом судей 3 выпуска шоу "Голоса країни" на слепых прослушиваниях.

О том, как выступил уличный музыкант из Чернигова - смотрите и читайте в материале ниже.

Что известно о Романе Панченко

27-летний уроженец Чернигова, также известный как Romario Punch, вышел на сцену "Голоса країни 13" с песней "Sky full of stars" группы Coldplay.

Парню удалось развернуть кресла Нади Дорофеевой, Ивана Клименко и Артема Пивоварова. Роман выбрал команду Нади.

Так, тренер отметила, что участник очень похож на ее бывшего коллегу по группе "Время и Стекло" Позитива. Судьи даже пошутили о воссоединении музыкального дуэта.

К слову, музыкой Роман начал заниматься с четырех лет. В настоящее время артист является уличным музыкантом в Варшаве, куда переехала его семья.

В прошлом году артист выступил в польской столице на одной сцене с британским музыкантом Крисом Мартином. Его исполнение песни "Обійми" группы "Океан Эльзы" стало настоящим хитом.

"Я играл на улицах Варшавы почти каждый день, и так случилось, что Крис Мартин остановился и послушал меня. Он подошел ко мне и предложил выступить с ними на стадионе. Все так просто. Я поначалу был шокирован таким предложением, но, конечно, я согласился ", - делится певец историей знакомства с Крисом.

 

Реакция украинцев на выступление Романа в "Голосі країни"

Вокальные данные Панченко высоко оценили не только судьи проекта, но и зрители.

  • Крутий виступ! Голос, легкість, енергія. З нетерпінням чекаю ваші авторські пісні
  • Це щось неймовірне! Стільки разів чула хлопців на вулицях Варшави! Дякуючи вам, на бульварах на Віслі - наче вдома! Буду вболівати
  • Дуже надіюсь, що Надя зробить цього хлопця відомим не лише в Варшаві, бо про нього мають знати, його мають чути. Та енергія, яку він має в собі, - це не описати звичайними епітетами, те що він доносить свої голосом - ніжність, силу, часами біль… Романе, вами захоплюють вже, але це ще далеко не все. Далі - лише більше!
  • Ще один неймовірний талант
  • Такий у нього голос… Якось зачаровує і уносить в якісь інші виміри. Головне не зіпсуйте його!

Ранее мы писали, что на "Голосе страны" песня богослова из Львова пробрала всех к муравьям.

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