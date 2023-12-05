Без втрати якості. В WhatsApp для iOS з'явилася функція, пов’язана з відправкою фото та відео

В офіційному оновленні WhatsApp версії 23.24.73 для iOS представлена можливість відправляти медіафайли в оригінальній якості, що стала альтернативою стандартному методу стиснення файлів у популярному месенджері. Ця функція, помічена в тестуванні у невеликої групи користувачів минулого місяця, тепер доступна всім користувачам iOS згідно з офіційними змінами.

В описі оновлення зазначається, що нововведення буде розповсюджуватися протягом найближчих тижнів.

Як тільки функція стане доступною, нею можна скористатися, натиснувши на "+" у чаті, вибравши "Документ", а потім "Вибрати фото або відео". Після надсилання одержувачі можуть переглянути фотографії та відео, натиснувши на файл у WhatsApp. Важливо, що існує обмеження 2 Гбайта на файли, що надсилаються з використанням нової функції.

Зображення та відео, надіслані у вигляді документів, не відображаються у чаті у вигляді прев'ю (фото The Verge)

Аналогічна функція знаходиться на стадії тестування для користувачів Android з вересня поточного року, що дозволяє припускати, що оновлення скоро з'явиться і на Android-пристроях.

Раніше для надсилання фотографій та відео в повній роздільній здатності користувачі WhatsApp використовували обхідні шляхи, наприклад, змінювали розширення файлу на PDF або DOC. Нововведення спрощує цей процес, пропонуючи простіший і зручний спосіб ділитися медіафайлами високої якості.

Згадане оновлення WhatsApp є важливим кроком у напрямку покращення користувальницького досвіду. В епоху цифрових технологій якість зображень та відео має велике значення. Тепер користувачі можуть ділитися своїми враженнями з максимальною реалістичністю, що забезпечує глибше сприйняття відбитих моментів.