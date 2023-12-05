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Без потери качества. В WhatsApp для iOS появилась функция, связанная с отправкой фото и видео

В WhatsApp теперь можно отправлять фото и видео без сжатия (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В мессенджере WhatsApp для операционной системы iOS появилась новая функция, позволяющая отправлять фотографии и видео в оригинальном качестве без сжатия.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новостной сайт о WhatsApp WABetaInfo.

В официальном обновлении WhatsApp версии 23.24.73 для iOS представлена возможность отправлять медиафайлы в оригинальном качестве, что стало альтернативой стандартному методу сжатия файлов в популярном мессенджере. Эта функция, замеченная в тестировании у небольшой группы пользователей в прошлом месяце, теперь доступна всем пользователям iOS согласно официальным изменениям.

В описании обновления указывается, что нововведение будет распространяться в ближайшие недели.

Как только функция станет доступной, ею можно воспользоваться, нажав "+" в чате, выбрав "Документ", а затем "Выбрать фото или видео". После отправки получатели могут просмотреть фотографии и видео, нажав файл в WhatsApp. Важно, что существует ограничение 2 Гбайта на файлы, отправленные с использованием новой функции.

Изображения и видео, отправленные в виде документов, не отображаются в чате в виде превью (фото The Verge)

Аналогичная функция находится на стадии тестирования для пользователей Android с сентября текущего года, что позволяет предполагать, что обновление скоро появится и на Android-устройствах.

Ранее для передачи фотографий и видео в полном разрешении пользователи WhatsApp использовали обходные пути, например, изменяли расширение файла на PDF или DOC. Нововведение упрощает этот процесс, предлагая более простой и удобный способ делиться медиафайлами высокого качества.

Упомянутое обновление WhatsApp является важным шагом в направлении улучшения пользовательского опыта. В эпоху цифровых технологий качество изображений и видео имеет большое значение. Теперь пользователи могут делиться своими впечатлениями с максимальной реалистичностью, что обеспечивает более глубокое восприятие отраженных моментов.

Напомним, что WhatsApp внедрил функцию, которую все долго ждали.

А еще мы писали, что у версии WhatsApp для Android появилась важная опция для безопасности чатов.

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