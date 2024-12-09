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Втрата ваги та часті головні болі можуть свідчити про дефіцит цього вітаміну

Ознаки дефіциту вітаміну В12 (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Низький рівень вітаміну B12 в організмі може проявлятися нальотом на язиці та різкою втратою ваги. Варто додати продукти у раціон, які зможуть заповнити дефіцит.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Чому вітамін В12 важливий для організму

В яких продуктах міститься

Вітамін В12 міститься в продуктах тваринного походження, таких як яловичина, субпродукти (наприклад, печінка), мідії, сардини, тунець, форель або лосось.

Також можна отримати його з молочних продуктів, таких як йогурт і сир. Вітамін В12 також міститься в яйцях, курятині, індичці, збагачених дріжджах та оселедці.

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