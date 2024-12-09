Втрата ваги та часті головні болі можуть свідчити про дефіцит цього вітаміну

Низький рівень вітаміну B12 в організмі може проявлятися нальотом на язиці та різкою втратою ваги. Варто додати продукти у раціон, які зможуть заповнити дефіцит.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Вітамін В12 міститься в продуктах тваринного походження, таких як яловичина, субпродукти (наприклад, печінка), мідії, сардини, тунець, форель або лосось.
Також можна отримати його з молочних продуктів, таких як йогурт і сир. Вітамін В12 також міститься в яйцях, курятині, індичці, збагачених дріжджах та оселедці.
Раніше ми повідомляли, що дефіцит яких вітамінів призводить до болів в ногах.
Також ми писали, що прийом цієї добавки допоможе швидко відростити довгі та густі вій.