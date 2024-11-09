Прийом цієї добавки допоможе швидко відростити довгі та густі вій

Відростити довгі та пухнасті вії можна за допомогою прийому цинку. Лікар розповів, наскільки така добавка корисна для організму та як допомагає покращити зовнішній вигляд.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Surrey Live .

Вплив цинку на організм

Експерт з охорони здоров’я, доктор Ерік Берг назвав ч отири переваги цинку для росту волосся:

синтез білка - цинк життєво важливий для синтезу білка, необхідного для здорового росту волосся

колаген і креатин - цинк бере участь у формуванні колагену і креатину, які також необхідні для здорового росту волосся

вироблення андрогенів - цинк допомагає регулювати вироблення андрогенів, що впливає на ріст волосся

відновлення росту вій

Дієтолог Вікторія-Джейн Гамільтон розповіла, що добавки є найбільш ефективними, якщо їх приймати принаймні за годину до або через дві години після їжі.

Однак, якщо після прийому виникає розлад шлунку, то добавку можна приймати під час їжі. Краще уникати одночасного прийому добавок цинку та міді, заліза або фосфору.

Цинк важливий для росту вій

Рекомендована доза 9,5 мг на день для чоловіків віком від 19 до 64 років і 7 мг для жінок. Нижче наведено найбільш багаті цинком продукти:

у 100 г баранячого фаршу міститься 4,6 мг цинку

у 100 г шпинату - 0,9 мг цинку

у 100 г варених креветок - 1 г

у 100 г грецького йогурту міститься 0,5 мг цинку

у 100 г кеш'ю - 5,9 мг

Важливо уникати перевищення 25 мг добавок цинку щодня, якщо це не призначено лікарем, оскільки надмірна кількість може призвести до нудоти, блювоти, втрати апетиту, шлункових спазмів і головного болю.

Збалансована дієта, багата вітамінами та білком, також може сприяти росту вій.

Як використовувати рицинову олію для росту вій

Важливо переконатися, що рицинова олія, яку ви купуєте, є органічною та пройшла холодну обробку.

Зокрема, вона не прискорює ріст вій, але може зробити їх густішими та зменшити ризик ламкості. Ось кілька порад щодо використання касторової олії для вій: