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Потеря веса и частые головные боли могут свидетельствовать о дефиците этого витамина

Признаки дефицита витамина В12 (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Низкий уровень витамина B12 в организме может проявляться налетом на языке и резкой потерей веса. Следует добавить продукты в рацион, которые смогут восполнить дефицит.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Почему витамин В12 важен для организма

В каких продуктах содержится

Витамин В12 содержится в продуктах животного происхождения, таких как говядина, субпродукты (например, печень), мидии, сардины, тунец, форель или лосось.

Также можно получить его из молочных продуктов, таких как йогурт и творог. Витамин В12 также содержится в яйцах, курятине, индейке, обогащенных дрожжах и сельди.

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