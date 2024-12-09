Потеря веса и частые головные боли могут свидетельствовать о дефиците этого витамина

Низкий уровень витамина B12 в организме может проявляться налетом на языке и резкой потерей веса. Следует добавить продукты в рацион, которые смогут восполнить дефицит.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Витамин В12 содержится в продуктах животного происхождения, таких как говядина, субпродукты (например, печень), мидии, сардины, тунец, форель или лосось.
Также можно получить его из молочных продуктов, таких как йогурт и творог. Витамин В12 также содержится в яйцах, курятине, индейке, обогащенных дрожжах и сельди.
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