Потеря веса и частые головные боли могут свидетельствовать о дефиците этого витамина

Почему витамин В12 важен для организма























В каких продуктах содержится

Витамин В12 содержится в продуктах животного происхождения, таких как говядина, субпродукты (например, печень), мидии, сардины, тунец, форель или лосось.

Также можно получить его из молочных продуктов, таких как йогурт и творог. Витамин В12 также содержится в яйцах, курятине, индейке, обогащенных дрожжах и сельди.