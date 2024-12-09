Втрата ваги та часті головні болі можуть свідчити про дефіцит цього вітаміну

Низький рівень вітаміну B12 в організмі може проявлятися нальотом на язиці та різкою втратою ваги. Варто додати продукти у раціон, які зможуть заповнити дефіцит.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Чому вітамін В12 важливий для організму

Певні вітаміни та мінерали необхідні, щоб допомогти організму функціонувати якнайкраще.

Дотримуючись здорового та збалансованого харчування, ви отримаєте всі необхідні поживні речовини. Однак іноді у людей виникає дефіцит певних вітамінів.

Вітамін B12 є одним з таких поживних речовин, які можуть спричинити проблеми, якщо виник дефіцит. Такий вітамін міститься переважно в продуктах тваринного походження, таких як м’ясо, сир і яйця.

Він необхідний для підтримки нервових клітин тіла. Без нього клітини крові не можуть належним чином транспортувати кисень, що може призвести до анемії.

Ознаки дефіциту

Загальні симптоми дефіциту вітаміну B12 включають втому, поколювання та втрату ваги.

Зміна кольору язика, яку у медицині називається глоситом, може бути ознакою дефіциту. Коли у людини глосит, язик змінює колір і форму, болить і стає набряклим. Виразки в роті також є потенційним симптомом.

Інші ознаки, на які слід звернути увагу, включають:

прискорене дихання або задишка

головні болі

розлад травлення

втрата апетиту

відчуття слабкості або вто ми

діарея

У деяких випадках дефіцит вітаміну B12 також може викликати симптоми, які впливають на мозок і нервову систему, такі як:

оніміння

м'язова слабкість

психологічні проблеми, які можуть варіюватися від легкої депресії або тривоги до сплутаності свідомості

проблеми з рівновагою і координацією

нетримання сечі

В яких продуктах міститься

Вітамін В12 міститься в продуктах тваринного походження, таких як яловичина, субпродукти (наприклад, печінка), мідії, сардини, тунець, форель або лосось.

Також можна отримати його з молочних продуктів, таких як йогурт і сир. Вітамін В12 також міститься в яйцях, курятині, індичці, збагачених дріжджах та оселедці.