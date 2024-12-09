Потеря веса и частые головные боли могут свидетельствовать о дефиците этого витамина
Низкий уровень витамина B12 в организме может проявляться налетом на языке и резкой потерей веса. Следует добавить продукты в рацион, которые смогут восполнить дефицит.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Почему витамин В12 важен для организма
Некоторые витамины и минералы необходимы, чтобы помочь организму функционировать как можно лучше.
Соблюдая здорового и сбалансированного питания, вы получите все необходимые питательные вещества. Однако иногда у людей возникает дефицит определенных витаминов.
Витамин B12 является одним из таких питательных веществ, которые могут вызвать проблемы, если возник дефицит. Такой витамин содержится преимущественно в продуктах животного происхождения, таких как мясо, творог и яйца.
Он необходим для поддержания нервных клеток тела. Без него клетки крови не могут правильно транспортировать кислород, что может привести к анемии.
Признаки дефицита
Общие симптомы дефицита витамина B12 включают усталость, покалывание и потерю веса.
Изменение цвета языка, которое в медицине называется глоситом, может являться признаком дефицита. Когда у человека глоссит, язык изменяет цвет и форму, болит и становится отечным. Язвы во рту также являются возможным симптомом.
Другие признаки, на которые следует обратить внимание, включают:
- учащенное дыхание или одышка
- головные боли
- расстройство пищеварения
- потеря аппетита
- чувство слабости или усталости
- диарея
В некоторых случаях дефицит витамина B12 также может вызвать симптомы, влияющие на мозг и нервную систему, такие как:
- онемение
- мышечная слабость
- психологические проблемы, которые могут варьироваться от легкой депрессии или тревоги до спутанности сознания
- проблемы с равновесием и координацией
- недержание мочи
В каких продуктах содержится
Витамин В12 содержится в продуктах животного происхождения, таких как говядина, субпродукты (например, печень), мидии, сардины, тунец, форель или лосось.
Также можно получить его из молочных продуктов, таких как йогурт и творог. Витамин В12 также содержится в яйцах, курятине, индейке, обогащенных дрожжах и сельди.
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