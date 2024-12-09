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Потеря веса и частые головные боли могут свидетельствовать о дефиците этого витамина

Понедельник 09 декабря 2024 17:28
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Потеря веса и частые головные боли могут свидетельствовать о дефиците этого витамина Признаки дефицита витамина В12 (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Низкий уровень витамина B12 в организме может проявляться налетом на языке и резкой потерей веса. Следует добавить продукты в рацион, которые смогут восполнить дефицит.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Почему витамин В12 важен для организма

Некоторые витамины и минералы необходимы, чтобы помочь организму функционировать как можно лучше.

Соблюдая здорового и сбалансированного питания, вы получите все необходимые питательные вещества. Однако иногда у людей возникает дефицит определенных витаминов.

Витамин B12 является одним из таких питательных веществ, которые могут вызвать проблемы, если возник дефицит. Такой витамин содержится преимущественно в продуктах животного происхождения, таких как мясо, творог и яйца.

Он необходим для поддержания нервных клеток тела. Без него клетки крови не могут правильно транспортировать кислород, что может привести к анемии.

Признаки дефицита

Общие симптомы дефицита витамина B12 включают усталость, покалывание и потерю веса.

Изменение цвета языка, которое в медицине называется глоситом, может являться признаком дефицита. Когда у человека глоссит, язык изменяет цвет и форму, болит и становится отечным. Язвы во рту также являются возможным симптомом.

Другие признаки, на которые следует обратить внимание, включают:

  • учащенное дыхание или одышка
  • головные боли
  • расстройство пищеварения
  • потеря аппетита
  • чувство слабости или усталости
  • диарея

В некоторых случаях дефицит витамина B12 также может вызвать симптомы, влияющие на мозг и нервную систему, такие как:

  • онемение
  • мышечная слабость
  • психологические проблемы, которые могут варьироваться от легкой депрессии или тревоги до спутанности сознания
  • проблемы с равновесием и координацией
  • недержание мочи

В каких продуктах содержится

Витамин В12 содержится в продуктах животного происхождения, таких как говядина, субпродукты (например, печень), мидии, сардины, тунец, форель или лосось.

Также можно получить его из молочных продуктов, таких как йогурт и творог. Витамин В12 также содержится в яйцах, курятине, индейке, обогащенных дрожжах и сельди.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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