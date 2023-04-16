Втрачають смак і текстуру: список продуктів, які краще не заморожувати

Деякі продукти після заморожування можуть втрачати текстуру, зовнішній вигляд і що найголовніше - смак. Також при надто низьких температурах можуть руйнуватись деякі корисні речовини.
Про те, які продукти після заморозки втрачають смак, читайте у матеріалі нижче.
Чим довше такі продукти перебувають у морозилці, тим більший ризик, що клітинні стінки білка зруйнуються. Через це м'ясо зробиться сухим і втратить смак.
Також при зберіганні м'яса у морозилці понад місяць, воно втрачає свої корисні властивості. І навіть навпаки - через окислення жирової тканини збільшується кількість шкідливих речовин.
Заливні, желе і холодці зберігати в морозилці не можна, бо желатин має властивість кристалізуватися при низьких температурах. Сенсу морозити такі страви нема, оскільки вони втрачають той смак, за який ми їх любимо.
Особливістю смажених страв є те, що вони мають хрусткість, але вона втрачається після розморозки. Разом із цим зникає смак і відповідний зовнішній вигляд. Такі страви набувають сірого неапетитного відтінку.
Броколі не втратить свої хрумких властивостей хіба що при промисловій заморозці. Тоді цей процес відбувається дуже швидко і практично всі корисні речовини зберігаються. Але такого результату нереально досягти при домашній заморозці. При ній овоч втратить смакові властивості і не буде хрустким.
Також чим довше зберігається броколі при наднизькій температурі, то більше наповнюється водою. Відповідно стає несмачним.
При низьких температурах молочні продукти змінюють свою структуру. Йогурт у морозилці перетвориться на масу із згустками. Він втратить не тільки вигляд, а й смак. Тому для споживання буде непридатним, хіба його можна буде додати під час приготування випічки, але краще б взяти таки свіжий продукт.
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