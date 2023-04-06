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Навіщо заморожувати авокадо: ця хитрість допоможе заощадити гроші

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Четвер 06 квітня 2023 14:39
Навіщо заморожувати авокадо: ця хитрість допоможе заощадити гроші Як правильно заморожувати авокадо (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Авокадо має багато корисних властивостей. Загалом воно корисне для серця та допомагає знизити рівень холестерину в організмі. Однак авокадо, як і іншим продуктам, властиво псуватися. Тому його завчасно варто заморозити.

Як правильно заморожувати авокадо - читайте у матеріалі Styler нижче.

Навіщо заморожувати авокадо

Багато хто в магазині купує незрілі авокадо, а вдома вони вже дозрівають. Важливо бути обережним, щоб не пропустити момент, коли плід потрібно з'їсти, адже інакше він зіпсується. На щастя, "продовжити життя" авокадо можна за допомогою морозилки.

Такий спосіб допоможе зберегти свіжість продукту та зекономити гроші, адже такий продукт коштує чимало.

Загалом, коли авокадо заморожується, його м'якуш стає твердішим і менш соковитим. Тому заморожене авокадо може не підійти для приготування салатів або гуакамоле. Однак його використовують для приготування соусів, кремів і смузі.

Як правильно заморозити

Необхідно спочатку його очистити і нарізати на шматочки. Далі потрібно помістити його в пластиковий пакет або контейнер, переконавшись, що вони рівномірно розподілені і не притиснуті один до одного.

Також можна додати до нього трохи лимонного соку, щоб уникнути потемніння м'якоті. Заморожене авокадо зберігає всі свої поживні властивості та смак, але його текстура змінюється.

Приправи та додаткові інгредієнти можуть допомогти приховати м’якість і інші зміни, пов’язані із замерзанням.

Щоб заморозити авокадо цілим, ретельно промийте шкірку під водою та просушіть. Далі потрібно загорнути його в харчову плівку, помістити у пластиковий або багаторазовий пакет та залишити у морозилці.

Заморожений авокадо слід розморожувати при кімнатній температурі протягом приблизно 1 години

Раніше ми повідомляли, як купити у магазині хороший авокадо.

Також ми писали, як правильно зберігати авокадо, щоб воно не темніло.

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