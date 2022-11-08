Ці способи допоможуть зберегти продукти без холодильника надовго: лайфхаки від відомого кулінара

Відключення на кілька годин, швидше за все, не нашкодить, а ось відсутність світла більше ніж 8 годин може призвести до непридатності всіх продуктів.

Відключення світла у багатьох містах України призводить до того, що в будинку вимикається важливий агрегат – холодильник. Отже, всі продукти в ньому можуть зіпсуватися.

Овочі та фрукти

Такі продукти без холодильника не зіпсуються, але їм потрібно створити необхідні умови – прохолодне місце та пісок. Пісок вбирає зайву вологу.

Моркву, буряки, коренеплоди селери, петрушки або пастернаку покладіть у ящик так, щоб вони не стикалися один з одним. А потім пересипте сухим піском.

Якщо немає піску, але є ящик з дерева і багато цибулі - насипте лушпиння цибулі.

Ще овочі можна зберігати у глині. Її розводять із водою та занурюють туди овочі. У такому чохлі вони довго не псуватимуться.

Всі овочі при зберіганні потрібно очищати від листя - тоді плоди не проростатимуть і не втратять свої смакові якості.

Картопля. Для картоплі підійде будь-яке темне місце. Головне – забезпечити доступ повітря. Найкраще поставити ящики із брусків або сітки.

Картоплю можна пересипати шаром попелу або свіжогашеним вапном.

Часник. Зберігати часник можна, як і картоплю - у ящику із золою. Потрібно стежити, щоб він не став м'яким. Якщо це сталося – використовувати потрібно швидко, максимум до 2 тижнів. Часник ще можна пересипати тирсою.

Також часник можна покласти у поліетиленовий пакет та закопати на 30 см під землю.

Цвітна капуста. Довго лежати в холодильнику така капуста не може і свіжу потрібно вжити швидше. Щоб продовжити їй термін придатності, капусту слід загорнути в капустяне листя і повісити в сітці на протязі. Вона не повинна торкатися поверхонь і матиме доступ до повітря.

Помідори та огірки. Складіть їх у чисті ґратчасті ящики та пересипте шаром тирси не смолистих порід дерев. Кожен плід можна загорнути у папір.

Ще огірки можна скласти хвостиками донизу і занурити на три чверті у воду. Воду треба міняти щодня.

Фрукти і ягоди. Якщо побачите, що почався процес псування, зваріть джем, компот, зробіть цукати.

Якщо почали псуватися овочі – законсервуйте чи засоліть.

М'ясні продукти, ковбаса та сир

Такі продукти Євген Клопотенко рекомендує перемотувати папером чи пергаментом. Якщо на вулиці холодно, то можна загорнути в папір, потім у рушник, скласти у металевий посуд та виставити на балкон чи вулицю.

Свіже чи заморожене м'ясо, риба

З таких продуктів краще одразу робити консерви. Тушонка буде зберігатися набагато довше і зберігати її потрібно в прохолодному та темному місці.

При доступі до вогню та каструлі з водою помістіть банки з м'ясом або рибою в каструлю, доведіть до кипіння. Варити потрібно до пом'якшення м'яса чи кісток у рибі.

Якщо немає можливості варити, то покладіть м'ясо чи рибу в банки чи каструлю, пересипте сіллю. Можна залити маслом, щоб у продукти не потрапляло повітря.

Ще можна приготувати сольовий розчин: 500 мл холодної води та 10 ст. ложок солі.

Перед вживанням такого м'яса його краще вимочити його у холодній воді, щоб забрати сіль.

Вершкове масло та сир

Олію оберніть пергаментним папером, складіть у ємність, залийте холодною та підсоленою водою. Зверху накрийте тарілкою, але на неї поставте щось важке. Поставте надвір, якщо там зовсім холодно або віднесіть у льох, підвал, будь-яке прохолодне місце.

Сир добре зберігається без холодильника, але його потрібно скласти у пакет і добре загорнути.

Молоко, сир та сметана

Молоко потрібно перекип'ятити, додати 1/4 ч. ложки соди на 3 л. Потім перелити в чисті сухі банки. Сир складіть у банки, а потім помістіть у холодну воду. Те саме можна зробити зі сметаною.