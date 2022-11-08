Ці способи допоможуть зберегти продукти без холодильника надовго: лайфхаки від відомого кулінара
Відключення світла у багатьох містах України призводить до того, що в будинку вимикається важливий агрегат – холодильник. Отже, всі продукти в ньому можуть зіпсуватися.
Відключення на кілька годин, швидше за все, не нашкодить, а ось відсутність світла більше ніж 8 годин може призвести до непридатності всіх продуктів.
Як зберігати продукти без холодильника, розповів відомий кулінар Євген Клопотенко.
Овочі та фрукти
Такі продукти без холодильника не зіпсуються, але їм потрібно створити необхідні умови – прохолодне місце та пісок. Пісок вбирає зайву вологу.
- Моркву, буряки, коренеплоди селери, петрушки або пастернаку покладіть у ящик так, щоб вони не стикалися один з одним. А потім пересипте сухим піском.
- Якщо немає піску, але є ящик з дерева і багато цибулі - насипте лушпиння цибулі.
- Ще овочі можна зберігати у глині. Її розводять із водою та занурюють туди овочі. У такому чохлі вони довго не псуватимуться.
- Всі овочі при зберіганні потрібно очищати від листя - тоді плоди не проростатимуть і не втратять свої смакові якості.
Картопля. Для картоплі підійде будь-яке темне місце. Головне – забезпечити доступ повітря. Найкраще поставити ящики із брусків або сітки.
Картоплю можна пересипати шаром попелу або свіжогашеним вапном.
Часник. Зберігати часник можна, як і картоплю - у ящику із золою. Потрібно стежити, щоб він не став м'яким. Якщо це сталося – використовувати потрібно швидко, максимум до 2 тижнів. Часник ще можна пересипати тирсою.
Також часник можна покласти у поліетиленовий пакет та закопати на 30 см під землю.
Цвітна капуста. Довго лежати в холодильнику така капуста не може і свіжу потрібно вжити швидше. Щоб продовжити їй термін придатності, капусту слід загорнути в капустяне листя і повісити в сітці на протязі. Вона не повинна торкатися поверхонь і матиме доступ до повітря.
Помідори та огірки. Складіть їх у чисті ґратчасті ящики та пересипте шаром тирси не смолистих порід дерев. Кожен плід можна загорнути у папір.
Ще огірки можна скласти хвостиками донизу і занурити на три чверті у воду. Воду треба міняти щодня.
Фрукти і ягоди. Якщо побачите, що почався процес псування, зваріть джем, компот, зробіть цукати.
Якщо почали псуватися овочі – законсервуйте чи засоліть.
М'ясні продукти, ковбаса та сир
Такі продукти Євген Клопотенко рекомендує перемотувати папером чи пергаментом. Якщо на вулиці холодно, то можна загорнути в папір, потім у рушник, скласти у металевий посуд та виставити на балкон чи вулицю.
Свіже чи заморожене м'ясо, риба
З таких продуктів краще одразу робити консерви. Тушонка буде зберігатися набагато довше і зберігати її потрібно в прохолодному та темному місці.
При доступі до вогню та каструлі з водою помістіть банки з м'ясом або рибою в каструлю, доведіть до кипіння. Варити потрібно до пом'якшення м'яса чи кісток у рибі.
Якщо немає можливості варити, то покладіть м'ясо чи рибу в банки чи каструлю, пересипте сіллю. Можна залити маслом, щоб у продукти не потрапляло повітря.
Ще можна приготувати сольовий розчин: 500 мл холодної води та 10 ст. ложок солі.
Перед вживанням такого м'яса його краще вимочити його у холодній воді, щоб забрати сіль.
Вершкове масло та сир
Олію оберніть пергаментним папером, складіть у ємність, залийте холодною та підсоленою водою. Зверху накрийте тарілкою, але на неї поставте щось важке. Поставте надвір, якщо там зовсім холодно або віднесіть у льох, підвал, будь-яке прохолодне місце.
Сир добре зберігається без холодильника, але його потрібно скласти у пакет і добре загорнути.
Молоко, сир та сметана
Молоко потрібно перекип'ятити, додати 1/4 ч. ложки соди на 3 л. Потім перелити в чисті сухі банки. Сир складіть у банки, а потім помістіть у холодну воду. Те саме можна зробити зі сметаною.
До речі, раніше ми розповідали, як швидко зробити тушковане м'ясо, щоб продукти не зіпсувалися.
Також ми писали про те, які методи допоможуть довше зберегти продукти при відключенні світла.