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Втрачають смак і текстуру: список продуктів, які краще не заморожувати

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Неділя 16 квітня 2023 12:50
Втрачають смак і текстуру: список продуктів, які краще не заморожувати Які продукти не можна морозити (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Деякі продукти після заморожування можуть втрачати текстуру, зовнішній вигляд і що найголовніше - смак. Також при надто низьких температурах можуть руйнуватись деякі корисні речовини.

Про те, які продукти після заморозки втрачають смак, читайте у матеріалі нижче.

Дієтичне м'ясо і риба

Чим довше такі продукти перебувають у морозилці, тим більший ризик, що клітинні стінки білка зруйнуються. Через це м'ясо зробиться сухим і втратить смак.

Також при зберіганні м'яса у морозилці понад місяць, воно втрачає свої корисні властивості. І навіть навпаки - через окислення жирової тканини збільшується кількість шкідливих речовин.

Страви із желатином

Заливні, желе і холодці зберігати в морозилці не можна, бо желатин має властивість кристалізуватися при низьких температурах. Сенсу морозити такі страви нема, оскільки вони втрачають той смак, за який ми їх любимо.

Смажені страви

Особливістю смажених страв є те, що вони мають хрусткість, але вона втрачається після розморозки. Разом із цим зникає смак і відповідний зовнішній вигляд. Такі страви набувають сірого неапетитного відтінку.

Броколі

Броколі не втратить свої хрумких властивостей хіба що при промисловій заморозці. Тоді цей процес відбувається дуже швидко і практично всі корисні речовини зберігаються. Але такого результату нереально досягти при домашній заморозці. При ній овоч втратить смакові властивості і не буде хрустким.

Також чим довше зберігається броколі при наднизькій температурі, то більше наповнюється водою. Відповідно стає несмачним.

Йогурт

При низьких температурах молочні продукти змінюють свою структуру. Йогурт у морозилці перетвориться на масу із згустками. Він втратить не тільки вигляд, а й смак. Тому для споживання буде непридатним, хіба його можна буде додати під час приготування випічки, але краще б взяти таки свіжий продукт.

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Раніше ми писали про те, як зберегти продукти без холодильника.

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