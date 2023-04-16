Теряют вкус и текстуру: список продуктов, которые лучше не замораживать

Некоторые продукты после замораживания могут терять текстуру, внешний вид и самое главное - вкус. Также при слишком низких температурах могут разрушаться некоторые полезные вещества.

О том, какие продукты после заморозки теряют вкус, читайте ниже.

Диетическое мясо и рыба

Чем дольше такие продукты находятся в морозильнике, тем больше риск, что клеточные стенки белка разрушатся. Из-за этого мясо станет сухим и потеряет вкус.

Также при хранении мяса в морозильнике более месяца, оно теряет свои полезные свойства. И даже наоборот - из-за окисления жировой ткани увеличивается количество вредных веществ.

Блюда с желатином

Заливные, желе и холодцы хранить в морозильнике нельзя, так как желатин обладает свойством кристаллизоваться при низких температурах. Смысла морозить такие блюда нет, поскольку они теряют тот вкус, за который мы их любим.

Жареные блюда

Особенностью жареных блюд является то, что у них есть хрусткость, но она теряется после разморозки. При этом исчезает вкус и соответствующий внешний вид. Такие блюда приобретают серый неаппетитный оттенок.

Брокколи

Брокколи не потеряет свои хрустящие свойства разве что при промышленной заморозке. Тогда этот процесс происходит очень быстро и практически все полезные вещества сохраняются. Но такого результата невозможно добиться при домашней заморозке. При ней овощ потеряет вкусовые свойства и не будет хрустящим.

Также чем дольше хранится брокколи при сверхнизкой температуре, тем больше наполняется водой. Соответственно становится безвкусным.

Йогурт

При низких температурах молочные продукты изменяют свою структуру. Йогурт в морозилке превратится в массу со сгустками. Он потеряет не только облик, но и вкус. Поэтому для употребления будет непригодным, разве его можно будет добавить во время приготовления выпечки, но лучше взять свежий продукт.