Не втрачайте свої спогади. 12 надійних та найкращих сервісів для безпечного зберігання ваших фотографій

Google Photos

Google надає кожному зі своїх облікових записів 15 ГБ безкоштовного сховища. Спочатку Google зберігав необмежену кількість фотографій безкоштовно, якщо ви дозволяли їх стискати до 16 мегапікселів. Відео зберігалися з максимальною роздільною здатністю 1080p.

Фотографії в "оригінальній якості" - ті, які не були стиснуті - не були включені до цього необмеженого плану, а враховувалися як звичайні файли.

Однак, починаючи з 1 червня 2021 року, Google почав включати фотографії у свої розрахунки сховища, тому після досягнення цієї стелі в 15 ГБ вам необхідно придбати послугу Google One для додаткового простору для зберігання.

Якщо ви використовуєте Google Photos з 1 червня 2021 року, фотографії, завантажені до набрання чинності новим планом, не враховуються у ліміті 15 ГБ.

Google One в даний час починається зі 100 ГБ сховища за 1,99 доларів на місяць (19,99 доларів на рік) і продовжується до 200 ГБ за 2,99 доларів на місяць (29,99 доларів на рік) або 2 ТБ за 9 99 доларів на місяць (99,99 доларів на рік). План на 2 ТБ також включає VPN для Android телефонів.

У Google є інструмент "Керування сховищем", який оцінює, скільки часу у вас залишилося до того, як вам доведеться придбати більше місця для зберігання (на основі попереднього використання). Та ж сторінка також допомагає вам відкидати розмиті фотографії, надто великі відео та інші елементи, які можуть займати місце.

Google Photos (фото: The Verge)

iCloud Photos

Якщо ви є частиною екосистеми Apple, то у вас є легкий доступ до iCloud Photos, аналогу Google Фото від Apple. iCloud Photos підключено до додатка "Телефон" на вашому Mac або пристрої iOS як резервну копію для ваших фотографій.

Ви автоматично отримуєте 5 ГБ простору для зберігання, пов'язаного з вашим обліковим записом iCloud; після цього ви можете перейти на iCloud+, який коштує 99 центів на місяць за 50 ГБ, 2,99 долара на місяць за 200 ГБ та 9,99 долара на місяць за 2 ТБ. Варто зазначити, що у різних країнах діють різні тарифи.

Користувачі Windows також можуть отримати доступ до iCloud Фото через пов'язаний додаток; користувачам Android доведеться отримати доступ до нього через браузер.

iCloud Photos (фото: The Verge)

Flickr

Flickr також має безкоштовний план, але він обмежений 1000 фотографіями (50 непублічних) - у рамках певних правил: файли фотографій обмежені 200 МБ, а файли відео - 1 ГБ.

Для необмеженого зберігання без реклами ви сплачуєте або 9,49 доларів на місяць, 72,99 доларів на рік або 132,99 доларів за два роки (плюс податок).

Іншими перевагами платного річного членства є статистика про те, які з ваших фотографій користуються популярністю, та різні знижки від кількох компаній, включаючи Adobe та SmugMug.

Flickr (фото: The Verge)

SmugMug

SmugMug - це ще один довговічний застосунок, що пропонує зберігання, портфоліо та можливості продажу для професіоналів. Якщо вас цікавить лише зберігання, ви можете зберігати різні формати зображень: ви отримуєте 512 ГБ за 3 долари на місяць, до 1 ТБ за 5 доларів на місяць і кожен додатковий ТВ ще за 5 доларів на місяць.

Якщо ви хочете виставляти та продавати свої фотографії, план Portfolio коштує 31 долар на місяць або 246 доларів на рік для необмежених завантажень, онлайн-магазину, інтеграції платежів із кредитними картками та PayPal, а також різних інших функцій продажу.

План Pro (45 доларів на місяць або 384 долари на рік) додає брендовану упаковку та інші функції. Якщо ви зацікавлені спробувати його, ви можете отримати 14-денну пробну версію.

SmugMug (фото: The Verge)

500px

Канадська компанія 500px призначена скоріше для професійних фотографів, ніж для звичайного любителя фотографувати та зберігати знімки. Вона пропонує професіоналам місце для зберігання, демонстрації та ліцензування своїх робіт. Тому, якщо у вас є амбіції почати продавати свої фотографії, 500px варто перевірити.

Сайт пропонує два платні плани. Перший, скромно названий Awesome, пропонує необмежені завантаження, пріоритетну підтримку, відсутність реклами, історію "лайкнутих" фотографій, слайд-шоу галерей та значок профілю за 59,88 доларів на рік або 4,99 доларів на місяць.

План Pro додає можливість демонструвати свої послуги та організаційні інструменти за 119,88 доларів на рік або 9,99 доларів на місяць. І якщо ви хочете заробити трохи грошей, ви можете відправити свої фотографії для ліцензування як стокових через 500px.

Існує безкоштовний план з підтримкою реклами, який дає вам сім завантажень на тиждень. Під час реєстрації ви можете спробувати план Pro протягом двох тижнів, перш ніж прийняти рішення.

500px (фото: The Verge)

Photobucket

Photobucket наголошує на спільному використанні в групі - ідеї поділитися всіма своїми фотографіями з сім'єю та друзями. Тим не менш, найдешевший план My Bucket пропонує 1 ТБ сховища, автоматичне резервне копіювання та інші функції за 5 доларів на місяць або 50 доларів на рік.

План Group Buckets коштує 8 доларів на місяць або 80 доларів на рік та додає групове та соціальне спільне використання, а також інструменти редагування фотографій; доступна двотижнева пробна версія.

Більш серйозні користувачі можуть спробувати план Hosting, який коштує 13 доларів на місяць або 140 доларів на рік і додає вбудовані посилання для хостингу.

Photobucket (фото: The Verge)

DeviantArt

DeviantArt називає себе "найбільшою у світі спільнотою художників" із соціальною мережею для візуальних художників усіх видів. Мета полягає не так у простому зберіганні, як у завантаженні, тегуванні та спільному використанні вашого мистецтва (яке може включати фотографії).

З безкоштовним членством у DeviantArt немає жодних обмежень на те, скільки ви завантажуєте для публічного доступу, а ще ви отримуєте доступ до спільноти художників та любителів мистецтва DA. Ви можете продавати своє мистецтво до 100 доларів за предмет.

Члени Core одержують додаткові привілеї. За 6,67 доларів на місяць ви можете продавати своє мистецтво без комісійних зборів, отримувати знижені збори за монетизацію, можливість завантажувати відео та більші файли, максимальну ціну 1000 доларів за цифровий предмет, а також доступ до функції AI DA під назвою DreamUp.

За 8,33 долара на місяць ви отримуєте обліковий запис Pro з більшим обсягом сховища, нижчими комісіями та додатковими функціями. Рівень Pro+ коштує 12,50 доларів на місяць; він знижує комісійні збори, збільшує доступ до інших функцій і дозволяє створювати індивідуальний веб-сайт портфоліо.

DeviantArt (фото: The Verge)

Amazon Photos

Amazon надає своїм учасникам Prime набір додаткових послуг поряд із безкоштовною доставкою. Окрім відеопропозицій, потокової передачі музики та інших плюшок, ви отримуєте необмежене зберігання фотографій за 14,99 доларів на місяць або 139 доларів на рік.

Приємним бонусом є те, що ви можете поділитися цим необмеженим сховищем із п'ятьма друзями або членами сім'ї у так званому Family Vault. Все, що зберігається там, доступне всім, хто розділяє Vault.

Необмежене сховище, до речі, не включає відео чи інші файли; для них учасники Prime отримують 5 ГБ сховища, а потім доступний довгий список планів зберігання починаючи з 1,99 долара на місяць/19,99 долара на рік за 100 ГБ.

Це те, що слід мати на увазі, якщо ви відмовляєтеся від членства Prime. У цьому випадку, згідно з інструкціями Amazon, "переваги необмеженого зберігання фотографій, пов'язані з членством, припиняються. Усі завантажені фотографії враховуються у вашому ліміті сховища Amazon Drive". Загальне сховище для не-Prime учасників (фотографії та відео) складає 5 ГБ.

Amazon Photos (фото: The Verge)

Microsoft OneDrive

Хоча OneDrive є більш універсальною службою зберігання, він включає розділ зберігання фотографій, який пропонує деякі дуже базові функції, такі як альбоми та можливість ділитися, підписувати чи обрізати фотографії.

OneDrive включає 5 ГБ безкоштовного сховища (15 ГБ для електронної пошти). Оновіться до базового плану і ви отримаєте 100 ГБ за 1,99 доларів на місяць або 19,99 доларів на рік.

Якщо ви вже є користувачем пакета продуктивності компанії, Microsoft 365 Personal (який коштує 6,99 доларів на місяць або 69,99 доларів на рік), ви можете скористатися 1 ТБ сховища, яке входить до цієї угоди.

Сімейний план дозволяє до шести осіб спільно використовувати до 6 ТБ сховища, а також усі додатки для підвищення продуктивності за 9,99 доларів на місяць або 99,99 доларів на рік.

Microsoft OneDrive (фото: The Verge)

Degoo

На відміну від 500px та DeviantArt, які більше орієнтовані на професійних творців, Degoo призначений для звичайних фотографів, які використовують зображення для створення спогадів.

Фактично, сайт рекламує свій двіжок AI, який, як він стверджує, "покаже вам найкращі моменти вашого життя".

З цією метою його безкоштовна версія з рекламою надає 20 ГБ сховищ; ви можете переглядати або завантажувати фотографії на необмежену кількість пристроїв, але лише з трьох. Ви також обмежені мобільним пристроєм, а для використання на настільному комп'ютері потрібна платна версія.

Вам необхідно отримати доступ до безкоштовного облікового запису хоча б кожні 90 днів, щоб зберегти його активним. Платні облікові записи включають Pro (2,99 долара на місяць), який видаляє рекламу та обмеження за часом і дає вам 500 ГБ сховища, та Ultimate (9,99 долара на місяць), який дає вам 5000 ГБ сховища.

Degoo (фото: The Verge)

Cryptee

Якщо вас турбує конфіденційність і вам подобається ідея шифрування, існує послуга з відкритим вихідним кодом під назвою Cryptee. Вона пропонує зберігати всі ваші фотографії у зашифрованому вигляді за допомогою AES-256 (вам потрібно ввести ключ шифрування разом із паролем, щоб отримати доступ).

Cryptee надає сховище для документів та фотографій; функція фотографій дозволяє організовувати свої зображення в альбоми та вибирати обране.

Ви можете отримати доступ до 100 МБ сховища безкоштовно. Після цього за 3,30 доларів на місяць ви отримуєте до 10 ГБ; за 10 доларів на місяць ви отримуєте до 400 ГБ; і за 30 доларів на місяць ви отримуєте приблизно 2 ТБ.

Cryptee (фото: The Verge)

ImageShack

ImageShack існує вже досить давно - він був запущений у 2003 році як безкоштовна служба хостингу зображень та перейшов на модель підписки у 2014 році.

Сьогодні, після 30-денного пробного періоду, ви можете перейти на базовий план, який пропонує необмежене зберігання зображень за 3,99 доларів на місяць або 37,99 доларів на рік, а також водяні знаки та автоматичне резервне копіювання.

Якщо ви очікуєте набагато більше переглядів - скажімо, більше мільйона на місяць - ви можете отримати план Pro за 29,99 доларів на місяць або 285,99 доларів на рік; якщо ви дійсно популярні, план Premium коштує 99,99 доларів на місяць або 953,99 доларів на рік.

ImageShack (фото: The Verge)