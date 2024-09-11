12 найкращих додатків для редагування фото на смартфоні

В сьогоднішню цифрову епоху смартфон став потужним інструментом як для любителів фотографії, так і для професіоналів. Зі збільшенням можливостей камер смартфонів різко зріс попит на просунуті додатки для редагування фотографій.

Про 10 найкращих додатків для редагування фотографій, які обов'язково мають бути у користувачів iOS та Android, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-платформу Medium .

Adobe Lightroom

Adobe Lightroom виділяється своїми розширеними можливостями редагування та функціями синхронізації з хмарою. Відомий своїми професійними інструментами, Lightroom пропонує точний контроль над колірними градієнтами, детальним редагуванням та встановленими фільтрами.

Додаток також легко інтегрується з іншими продуктами Adobe, що робить його ідеальним для професіоналів, які потребують мобільного рішення для редагування.

Скриншот

Snapseed

Snapseed, розроблений Google, поєднує у собі зручний інтерфейс із набором потужних інструментів. Він пропонує широкий спектр можливостей редагування, включаючи коригування пензлем, HDR-скейп та корекцію перспективи.

Його інструмент вибіркового налаштування дозволяє користувачам точно визначати зміни у певних сферах фотографії, що робить детальне редагування легким.

Скриншот

VSCO

VSCO - це не просто додаток для редагування, а й спільнота фотографів. Відоме своїми стильними передустановками та мінімалістичними інструментами редагування VSCO призначене для тих, хто хоче покращити свої фотографії за допомогою шикарної сучасної естетики.

Додаток також пропонує платформу для обміну та відкриття нових фотографій.

Скриншот

PicsArt

PicsArt пропонує унікальне поєднання інструментів для редагування фотографій та графічного дизайну. Користувачі можуть отримати доступ до широкого спектру ефектів, малюнків та шарів для створення візуально-привабливих зображень або складних графічних дизайнів.

Він особливо популярний серед молодої аудиторії, якій подобається інтеграція із соціальними мережами та інтерактивні завдання.

Скриншот

Afterlight 2

Afterlight 2 відомий своєю простотою та глибиною інструментів редагування. Він надає користувачам розширені функції, такі як вибірковий колір, градієнти та режими змішування, запаковані в інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

Його велика бібліотека фільтрів, текстур та рамок додасть особливий штрих до будь-якої фотографії.

Afterlight 2 (фото: iPhone Photography School)

Facetune2

Facetune2 - спеціалізований додаток, розроблений для покращення портретів. Воно пропонує інструменти для згладжування шкіри, відбілювання зубів та виправлення рис обличчя для створення ідеального портрета.

Його зручний інтерфейс робить його доступним для користувачів будь-якого рівня підготовки.

Скриншот

TouchRetouch

TouchRetouch - це інноваційна програма, розроблена для видалення небажаних елементів з фотографій без зусиль. Будь то випадковий об'єкт на задньому плані або небажаний контент, TouchRetouch може змусити його зникнути лише за кілька натискань.

Скриншот

Prisma

Prisma перетворює фотографії на витвори мистецтва, використовуючи стилі таких відомих художників, як Ван Гог, Пікассо та Левітан. Воно виділяється своїми унікальними фільтрами, що застосовують глибокі художні ефекти, змушуючи звичайні фотографії виглядати як намальовані шедеври.

Скриншот

Enlight Photofox

Enlight Photofox пропонує складні інструменти редагування, які підходять для просунутих користувачів, які бажають заглибитись у більш тонкі аспекти обробки фотографій.

Воно включає редагування на основі шарів, режими змішування і набір художніх пензлів і ефектів.

Скриншот

Photoshop Express

Adobe Photoshop Express бере ключові функції зі свого настільного аналога та адаптує їх для мобільного використання. Він надає повний набір інструментів редагування, включаючи розширені можливості для внесення швидких виправлень, додавання тексту та створення колажів.

Скриншот