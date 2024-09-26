Не теряйте свои воспоминания. 12 надежных и лучших сервисов для безопасного хранения ваших фотографий

Google Photos

Google предоставляет каждому из своих аккаунтов 15 ГБ бесплатного хранилища. Первоначально Google хранил неограниченное количество фотографий бесплатно, если вы позволяли их сжимать до 16 мегапикселей. Видео сохранялись с максимальным разрешением 1080p.

Фотографии в "оригинальном качестве" - те, которые не были сжаты - не были включены в этот неограниченный план, а учитывались как обычные файлы.

Однако, начиная с 1 июня 2021 года Google начал включать фотографии в свои расчеты хранилища, поэтому после достижения этого потолка в 15 ГБ вам необходимо приобрести услугу Google One для дополнительного пространства для хранения.

Если вы используете Google Photos с момента до 1 июня 2021 года, фотографии, загруженные до вступления в силу нового плана, не учитываются в вашем лимите в 15 ГБ.

Google One в настоящее время начинается со 100 ГБ хранилища за 1,99 долларов в месяц (19,99 долларов в год) и продолжается до 200 ГБ за 2,99 долларов в месяц (29,99 долларов в год) или 2 ТБ за 9, 99 долларов в месяц (99,99 долларов в год). План на 2 ТБ также включает VPN для телефонов Android.

У Google есть инструмент "Управление хранилищем", который оценивает, сколько времени у вас осталось до того, как вам придется приобрести больше места для хранения (на основе предыдущего использования). Та же страница также помогает вам отбрасывать размытые фотографии, слишком большие видео и другие элементы, которые могут занимать место.

Google Photos (фото: The Verge)

iCloud Photos

Если вы являетесь частью экосистемы Apple, то у вас есть легкий доступ к iCloud Photos, аналогу Google Фото от Apple. iCloud Photos подключено к приложению "Телефон" на вашем Mac или устройстве iOS в качестве резервной копии для ваших фотографий.

Вы автоматически получаете 5 ГБ пространства для хранения, связанного с вашей учетной записью iCloud; после этого вы можете перейти на iCloud+, который стоит 99 центов в месяц за 50 ГБ, 2,99 доллара в месяц за 200 ГБ и 9,99 доллара в месяц за 2 ТБ. Стоит отметить, что в разных странах действуют разные тарифы.

Пользователи Windows также могут получить доступ к iCloud Фото через связанное приложение; пользователям Android придется получить доступ к нему через браузер.

iCloud Photos (фото: The Verge)

Flickr

Flickr также имеет бесплатный план, но он ограничен 1000 фотографиями (50 непубличных) - в рамках определенных правил: файлы фотографий ограничены 200 МБ, а файлы видео - 1 ГБ.

Для неограниченного хранения без рекламы вы платите либо 9,49 долларов в месяц, 72,99 долларов в год или 132,99 долларов за два года (плюс налог).

Другими преимуществами платного годового членства являются статистика о том, какие из ваших фотографий пользуются популярностью, и различные скидки от нескольких компаний, включая Adobe и SmugMug.

Flickr (фото: The Verge)

SmugMug

SmugMug - это еще одна долговечное приложение, предлагающее хранение, портфолио и возможности продаж для профессионалов. Если вас интересует только хранение, вы можете сохранять различные форматы изображений: вы получаете 512 ГБ за 3 доллара в месяц, до 1 ТБ за 5 долларов в месяц и каждый дополнительный ТБ еще за 5 долларов в месяц.

Если вы хотите выставлять и продавать свои фотографии, план Portfolio стоит 31 доллар в месяц или 246 долларов в год для неограниченных загрузок, онлайн-магазина, интеграции платежей с кредитными картами и PayPal, а также различных других функций продаж.

План Pro (45 долларов в месяц или 384 доллара в год) добавляет брендированную упаковку и другие функции. Если вы заинтересованы в том, чтобы попробовать его, вы можете получить 14-дневную пробную версию.

SmugMug (фото: The Verge)

500px

Канадская компания 500px предназначена скорее для профессиональных фотографов, чем для обычного любителя фотографировать и сохранять снимки. Она предлагает профессионалам место для хранения, демонстрации и лицензирования своих работ. Поэтому, если у вас есть амбиции начать продавать свои фотографии, 500px стоит проверить.

Сайт предлагает два платных плана. Первый, скромно названный Awesome, предлагает неограниченные загрузки, приоритетную поддержку, отсутствие рекламы, историю "лайкнутых” фотографий, слайд-шоу галерей и значок профиля за 59,88 долларов в год или 4,99 долларов в месяц.

План Pro добавляет возможность демонстрировать свои услуги и организационные инструменты за 119,88 долларов в год или 9,99 долларов в месяц. И если вы хотите заработать немного денег, вы можете отправить свои фотографии для лицензирования в качестве стоковых через 500px.

Существует бесплатный план с поддержкой рекламы, который дает вам семь загрузок в неделю. При регистрации вы можете попробовать план Pro в течение двух недель, прежде чем принять решение.

500px (фото: The Verge)

Photobucket

Photobucket акцентирует внимание на совместном использовании в группе - идее поделиться всеми своими фотографиями с семьей и друзьями. Тем не менее, самый дешевый план My Bucket предлагает 1 ТБ хранилища, автоматическое резервное копирование и другие функции за 5 долларов в месяц или 50 долларов в год.

План Group Buckets стоит 8 долларов в месяц или 80 долларов в год и добавляет групповое и социальное совместное использование, а также инструменты редактирования фотографий; доступна двухнедельная пробная версия.

Более серьезные пользователи могут попробовать план Hosting, который стоит 13 долларов в месяц или 140 долларов в год и добавляет встроенные ссылки для хостинга.

Photobucket (фото: The Verge)

DeviantArt

DeviantArt называет себя "крупнейшим в мире сообществом художников" с социальной сетью для визуальных художников всех видов. Цель состоит не столько в простом хранении, сколько в загрузке, тегировании и совместном использовании вашего искусства (которое может включать фотографии).

С бесплатным членством в DeviantArt нет никаких ограничений на то, сколько вы загружаете для публичного доступа, а еще вы получаете доступ к сообществу художников и любителей искусства DA. Вы также можете продавать свое искусство до 100 долларов за предмет.

Члены Core получают дополнительные привилегии. За 6,67 долларов в месяц вы можете продавать свое искусство без комиссионных сборов, получать сниженные сборы за монетизацию, возможность загружать видео и более крупные файлы, максимальную цену в 1000 долларов за цифровой предмет, а также доступ к функции AI DA под названием DreamUp.

За 8,33 доллара в месяц вы получаете учетную запись Pro с большим объемом хранилища, более низкими комиссиями и дополнительными функциями. Уровень Pro+ стоит 12,50 долларов в месяц; он снижает комиссионные сборы, увеличивает доступ к другим функциям и позволяет вам создавать индивидуальный веб-сайт портфолио.

DeviantArt (фото: The Verge)

Amazon Photos

Amazon предоставляет своим участникам Prime набор дополнительных услуг наряду с бесплатной доставкой. Помимо видеопредложений, потоковой передачи музыки и других плюшек, вы получаете неограниченное хранение фотографий за 14,99 долларов в месяц или 139 долларов в год.

Приятным бонусом является то, что вы можете поделиться этим неограниченным хранилищем с пятью друзьями или членами семьи в так называемом Family Vault. Все хранящееся там доступно всем, кто разделяет Vault.

Неограниченное хранилище, кстати, не включает видео или другие файлы; для них участники Prime получают 5 ГБ хранилища, а затем доступен длинный список планов хранения, начиная с 1,99 доллара в месяц/19,99 доллара в год за 100 ГБ.

Это то, что следует иметь в виду, если вы отказываетесь от членства Prime. В этом случае, согласно инструкциям Amazon, “преимущества неограниченного хранения фотографий, связанные с членством, прекращаются. Все загруженные фотографии учитываются в вашем лимите хранилища Amazon Drive". Общее хранилище для не-Prime участников (фотографии и видео) составляет 5 ГБ.

Amazon Photos (фото: The Verge)

Microsoft OneDrive

Хотя OneDrive является более универсальной службой хранения, он включает раздел хранения фотографий, который предлагает некоторые очень базовые функции, такие как альбомы и возможность делиться, подписывать или обрезать фотографии.

OneDrive включает 5 ГБ бесплатного хранилища (15 ГБ для вашей электронной почты). Обновитесь до базового плана, и вы получите 100 ГБ за 1,99 долларов в месяц или 19,99 долларов в год.

Если вы уже являетесь пользователем пакета производительности компании, Microsoft 365 Personal (который стоит 6,99 долларов в месяц или 69,99 долларов в год), вы можете воспользоваться 1 ТБ хранилища, которое входит в эту сделку.

Семейный план позволяет до шести человек совместно использовать до 6 ТБ хранилища, а также все приложения для повышения производительности, за 9,99 долларов в месяц или 99,99 долларов в год.

Microsoft OneDrive (фото: The Verge)

Degoo

В отличие от 500px и DeviantArt, которые больше ориентированы на профессиональных создателей, Degoo предназначен для обычных фотографов, которые используют изображения для создания воспоминаний.

Фактически, сайт рекламирует свой движок AI, который, как он утверждает, "покажет вам лучшие моменты вашей жизни".

С этой целью его бесплатная версия с рекламой предоставляет 20 ГБ хранилища; вы можете просматривать или загружать фотографии на неограниченное количество устройств, но только с трех. Вы также ограничены мобильным устройством, а для использования на настольном компьютере необходима платная версия.

Вам необходимо получить доступ к бесплатной учетной записи хотя бы каждые 90 дней, чтобы сохранить ее активной. Платные учетные записи включают Pro (2,99 доллара в месяц), который удаляет рекламу и ограничение по времени и дает вам 500 ГБ хранилища, и Ultimate (9,99 доллара в месяц), который дает вам 5000 ГБ хранилища.

Degoo (фото: The Verge)

Cryptee

Если вас беспокоит конфиденциальность и вам нравится идея шифрования, то существует услуга с открытым исходным кодом под названием Cryptee. Она предлагает хранить все ваши фотографии в зашифрованном виде с использованием AES-256 (вам нужно ввести ключ шифрования вместе с паролем, чтобы получить доступ).

Cryptee предоставляет хранилище для документов и фотографий; функция фотографий позволяет вам организовывать свои изображения в альбомы и выбирать избранное.

Вы можете получить доступ до 100 МБ хранилища бесплатно. После этого, за 3,30 долларов в месяц вы получаете до 10 ГБ; за 10 долларов в месяц вы получаете до 400 ГБ; и за 30 долларов в месяц вы получаете приблизительно 2 ТБ.

Cryptee (фото: The Verge)

ImageShack

ImageShack существует уже довольно давно - он был запущен в 2003 году как бесплатная служба хостинга изображений и перешел на модель подписки в 2014 году.

Сегодня, после 30-дневного пробного периода, вы можете перейти на базовый план, который предлагает неограниченное хранение изображений за 3,99 долларов в месяц или 37,99 долларов в год, а также водяные знаки и автоматическое резервное копирование.

Если вы ожидаете гораздо больше просмотров - скажем, более миллиона в месяц - вы можете получить план Pro за 29,99 долларов в месяц или 285,99 долларов в год; если вы действительно популярны, план Premium стоит 99,99 долларов в месяц или 953,99 долларов в год.

ImageShack (фото: The Verge)