Як перенести фотографії з Google Photos до iCloud без зайвого клопоту

Перехід на iPhone з Android став значно простішим для користувачів Google Photos. Завдяки нещодавньому оновленню Google Takeout користувачі Apple можуть легко переносити або створювати резервні копії фотографій і відео з Google Photos в iCloud Photos, не завантажуючи жодного зображення.

Як перенести фотографії між хмарами Google Photos та iCloud, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Що відомо про перенесення фотографій між двома хмарними сховищами

Це рідкісний випадок співпраці між компаніями, і є частиною ширшого задуму перенесення даних (Data Transfer Project), відкритого проекту, який підтримує декілька великих технологічних компаній, який працює над підвищенням переносимості даних між платформами.

Обидві компанії опублікували статті підтримки на своєму сайті з поясненням процесу, який поки що недоступний. Стаття Apple докладніше описує обмеження, вказуючи, що служба буде запущена в 240 країнах та регіонах, але не працюватиме для дитячих облікових записів або керованих облікових записів Apple ID.

Увімкнення розширеного захисту даних також не дозволить вам отримати доступ до перенесення фотографій з Google Фото до iCloud.

Як перенести фотографії з Google Фото до iCloud

Щоб перенести фотографії з Google Фото до Apple iCloud після його появи, спочатку перейдіть до надання передачі фотографій у Google Takeout, сервісі компанії для створення резервних копій всього, від вмісту Google Диска до контактів Gmail.

У розділі "Виберіть дані, які потрібно скопіювати", ви побачите логотип Google Фото. Натисніть "Всі альбоми фотографій", які увімкнені під логотипом, щоб звузити коло фотографій для перенесення, або залиште все як є, щоб перенести всі фотографії.

Натисніть синю кнопку "Продовжити" у нижньому правому кутку. У розкривному меню "Перемістити в" виберіть "Apple - iCloud Фото" і увійдіть у свій Apple ID на веб-сторінці, що з'явилася.

Натисніть "Дозволити" в інтерфейсі Apple, потім в інтерфейсі Google і завершіть процес, натиснувши "Погодитись і продовжити".

Це досить трудомісткий процес, але в довгостроковій перспективі це трохи зручніше, ніж повна синхронізація облікових записів iCloud та Google Фото.

Google Takeout - це одноразове одностороннє перенесення, тому використання цього методу означає, що вам не доведеться турбуватися про випадкове копіювання нових фотографій iCloud в Google Диск і засмічення вашого сховища.

Поки немає інформації про те, коли будуть доступні передачі, але обов'язково відкладіть час, коли вони з'являться. Google Takeout може надсилати всі дані від кількох годин до кількох днів, залежно від кількості фотографій, якими ви хочете поділитися.