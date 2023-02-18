Не втрачатимуть колір: ось що потрібно зробити з джинсами перед пранням

Що потрібно зробити

Зазвичай, перучи улюблені джинси, кожен боїться, що вони знебарвляться з якихось причин. У такій ситуації потрібно просто замочити джинси в розчині води, цукру та оцту перед машинним пранням. Таким чином ви помітите, що вони довго зберігатимуть свій яскравий колір.

Потрібно налити в велику миску приблизно 5-7 літрів теплої води. Далі додати 1 склянку оцту і 2-3 столові ложки цукрової пудри. Ретельно перемішавши всі інгредієнти, замочіть джинси в цьому розчині на 40-50 хвилин.

В кінці дістаньте джинси, прополощіть і помістіть в пральну машину.

Як правильно прати

Прати джинси рекомендовано при високій температурі (60°C) в машинці категорично не можна. Завжди періть при 30°C і дотримуйтесь інструкцій на етикетці.

Для ефективного прання рекомендується вивернути джинси навиворіт, щоб уникнути втрати кольору.

Також, якщо ви хочете випрати кілька джинсів одночасно, то обов’язково ретельно сортуйте їх і складіть штани одного відтінку разом. Загалом чорні джинси ніколи не можна прати з білими або синіми.

Окрім того, варто вибрати правильний пральний порошок, який підходить для джинсових і кольорових тканин.

Як швидко висушити джинси

Якщо ви хочете, щоб ваші джинси швидше висохли, то можна після прання в машині обрати швидкий цикл віджимання.

Після цього штани висохнуть набагато швидше, ніж зазвичай.