Не будут терять цвет: вот что нужно сделать с джинсами перед стиркой

Что нужно сделать

Обычно, стирая любимые джинсы, каждый боится, что они обесцветятся по каким-то причинам. В такой ситуации нужно просто замочить джинсы в растворе воды, сахара и уксуса перед машинной стиркой. Таким образом вы заметите, что они будут долго сохранять свой яркий цвет.

Нужно налить в большую миску примерно 5-7 литров теплой воды. Далее добавить 1 стакан уксуса и 2-3 столовых ложки сахарной пудры. Тщательно перемешав все ингредиенты, замочите джинсы в этом растворе на 40-50 минут.

В конце достаньте джинсы, прополощите и поместите в стиральную машину.

Как правильно стирать

Стирать джинсы рекомендовано при высокой температуре (60°C) в машинке категорически нельзя. Всегда стирайте при 30°C и следуйте инструкциям на этикетке.

Для эффективной стирки рекомендуется вывернуть джинсы наизнанку, чтобы избежать потери цвета.

Также, если вы хотите постирать несколько джинсов одновременно, то обязательно тщательно сортируйте их и сложите штаны одного оттенка вместе. В общем, черные джинсы никогда нельзя стирать с белыми или синими.

Кроме того, следует выбрать правильный стиральный порошок, подходящий для джинсовых и цветных тканей.

Как быстро высушить джинсы

Если вы хотите, чтобы ваши джинсы быстрее высохли, то можно после стирки в машине выбрать быстрый цикл отжима.

После этого штаны высохнут гораздо быстрее, чем обычно.