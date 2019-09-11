Второй пошел: в Раде засекли еще одного кнопкодава (видео)

В новой Верховной Раде 9-го созыва снова "засекли" кнопокодава. Это уже второй случай после истории, которая произошла 10 сентября в парламенте. Об этом сообщает ЧЕСНО. Первым тогда "отличился" внефракционный депутат, мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев.

На это раз решил проголосовать за своего коллегу депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа" Сергей Литвиненко. Предположительно нарушитель проголосовал за однопартийца Александра Скичко.

Видео: В Раде засекли второго кнопкодава (YouTube/Chesno)

На видеозаписи мужчина во втором ряду третий (слева направо) сектора давит кнопку на месте соседа справа от себя. За несколько секунд до голосования он оглядывается назад, как будто ищет своего коллегу.

Отмечается, что факт нарушения Конституции был зафиксирован благодаря трансляции "Радио Свобода", это произошло 3 сентября в 17:52, во время голосования за включение в повестку дня сессии законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ) и его направление в Конституционный суд (постановление №1016 / П).

Как мы ранее писали,в Верховной Раде 9-го созыва был зафиксирован первый случай кнопкодательства.

Напомним, ранее мы писали о том, что "Слуга народа" оскандалился в Раде (фото).