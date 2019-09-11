Другий пішов: у Раді засікли ще одного кнопкодава (відео)

У новій Верховній Раді 9-го скликання знову "засікли" кнопокодава. Це вже другий випадок після історії, яка відбулася 10 вересня в парламенті. Про це повідомляє ЧЕСНО. Тоді першим "відзначився" позафракційний депутат мажоритарник-самовисуванець з Донецької області Олександр Ковальов.

На цей раз вирішив проголосувати за свого колегу депутат-мажоритарник від партії "Слуга народу" Сергій Литвиненко. Імовірно порушник проголосував за однопартійця Олександра Скічка.

Відео: У Раді засікли другого кнопкодава (YouTube/Chesno)

На відеозаписі чоловік у другому ряду третій зліва направо) сектора тисне кнопку на місці сусіда праворуч від себе. За кілька секунд до голосування він озирається назад, ніби шукає свого колегу.

Зазначається, що факт порушення Конституції був зафіксований завдяки трансляції "Радіо Свобода", це сталося 3 вересня о 17:52, під час голосування за включення до порядку денного сесії законопроекту про внесення змін до статті 85 та 101 Конституції україни (щодо уповноважених ВРУ) і про його направлення до Конституційного суду (постанова №1016 / П).

Як ми раніше писали, Верховній Раді 9-го скликання був зафіксований перший випадок кнопкодавства.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Слуга народу" оскандалився в Раді (фото).