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Другий півфінал Євробачення 2021: хто складе конкуренцію Україні у фіналі

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Нідерланди, П'ятниця 21 травня 2021 00:02
Другий півфінал Євробачення 2021: хто складе конкуренцію Україні у фіналі Фото: Євробачення 2021 (eurovision.tv)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 20 травня, в Роттердамі виступила друга частина конкурсантів з представників сімнадцяти країн на Євробаченні 2021. З 17 учасників у фінал пройшли 10.

Хто ці щасливчики? Читайте в нашому матеріалі нижче.

Трансляція розпочалася в Україні о 22:00 на каналах "UA: Перший" та "СТБ". Серед сьогоднішніх учасників був 22-річний швейцарець Gjon's Tears, справжнє ім'я якого Гьон Мухарремай (Gjon Muharremaj). Букмекери вважають, що у фіналі він складе конкуренцію Україні.

Крім того, за їхніми даними до першої п'ятірки також увійдуть Італія, Франція, Мальта та Україна.

Список всіх учасників другого півфіналу Євробачення 2021 (в порядку виходу на сцену):

Сан-Марино,

Естонія,

Чехія,

Греція,

Австрія,

Польща,

Молдова,

Ісландія,

Сербія,

Грузія,

Албанія,

Португалія,

Болгарія,

Фінляндія,

Латвія,

Швейцарія,

Данія.

У фінал Євробачення 2021 пройшли наступні країни:

Албанія,

Сербія,

Болгарія,

Молдова,

Португалія,

Ісландія,

Сан Марино,

Швейцарія,

Греція,

Фінляндія.

Нагадаємо, фінал Євробачення пройде 22 травня. Трансляція розпочнеться в Україні о 22: 00 на каналах "UA: Перший" та "СТБ". При цьому ім'я переможця оголосять о 01: 40.

Ми також писали про те, представники яких країн вийшли у фінал Євробачення 2021 з першого півфіналу.

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